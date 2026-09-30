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Учени в Китай възстановиха лицето на мъж, живял преди 8000 години

Научният екип съчета физическата антропология с високопрецизни 3D технологии, за да пресъздаде облика на праисторически жител от неолитния обект Цзяху

Стела Христова Стела Христова

30 септември 2026, 16:57
Учени в Китай възстановиха лицето на мъж, живял преди 8000 години
Източник: iStock

Р еконструираното лице на мъж, живял преди повече от 8000 години, беше представено вчера в Чжънчжоу, административен център на провинция Хънан в Централен Китай, хвърляйки светлина върху праисторическите обитатели на региона, предаде Синхуа.

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Скулптурата е създадена въз основа на човешки останки, открити при разкопки на археологическия обект Цзяху в Хънан. При реконструкцията са съчетани методи на физическата антропология с високопрецизни технологии за 3D реконструкция на лице, съобщиха изследователи от Провинциалния институт за културно наследство и археология на Хънан.

Въз основа на формата на таза и степента на износване на зъбите изследователите са определили, че останките са на мъж на възраст между 25 и 30 години, посочи Чжу Хун, професор в лабораторията на института.

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Черепът му е бил с овална форма и високи скули. Лицето е било сравнително плоско, с ясно изразени черти, а носът е бил със средни размери, каза Чжу. По думите му тези характеристики са типични за физическия облик на праисторическите жители на Централните равнини.

Изследователите са събрали 3D данни с висока резолюция и са създали подробен модел на черепа. За реконструкцията на лицето са използвани 28 ключови антропологични точки върху черепа, а местата на залавяне на мускулите са анализирани, за да се определят контурите на лицето.

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Към реконструкцията са добавени фини бръчки и естествена брада, като е взета предвид възрастта на мъжа към момента на смъртта му, отбелязват още учените.

Археологическият обект Цзяху, разположен край едноименното село, датира от периода между около 9000 и 7500 години преди н.е. Той представлява голямо селище от ранния неолит с богато културно наследство.

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Археолозите са открили там флейти, изработени от кости, черупки от костенурки, керамика и каменни изделия, наред с други артефакти, които имат важно значение за изследването на произхода и развитието на китайската цивилизация, пише още Синхуа.

Редактор: Стела Христова
Източник: Михаил Евлогиев/БТА    
реконструкция на лице археология Цзяху Китай праистория неолит
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