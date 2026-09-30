Москва обяви военни цели за Русия в Европа

Ф абриките за оръжия за Украйна, разположени в европейски държави, са потенциални военни цели за Русия, заяви говорителката на руското Министерство на външните работи Мария Захарова.

"Бих искала отново да ви напомня, че оръжейните фабрики в европейските държави, които произвеждат оръжие за Украйна, са потенциални военни цели за Русия. Предположението, че военните фабрики, произвеждащи оръжие за украинските въоръжени сили, ще бъдат в безопасност извън територията на Украйна, е неоснователно. Някои хора мислят обратното и се заблуждават“, коментира Захарова на брифинг плановете на Полша да открие производствени мощности за ракети "Пейтриът", съобщава "Фокус“.

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"Те не само предоставят помощ, а са напълно въвлечени. Те откриват оръжейни заводи и съвместни предприятия. А това само отлага разрешаването на конфликта, а не го приближава, както смятат или си представят някои сили в Европа“, добави Захарова.

Русия все по-често взема на прицел европейски оръжейни компании със "систематични“ опити за саботаж и кибератаки, заяви днес ръководителят на естонското разузнаване, цитиран от ДПА.

"Действията на Русия в цяла Европа очевидно са систематични“, каза Марго Палосон пред телевизия ЕТВ.

По думите му фокусът вече не е върху символични цели, а върху компании от военната промишленост в опит да бъде осуетено достигането на военната помощ до Украйна.

Според Палосон естонското разузнаване вече е предотвратило "значителен“ брой руски опити за саботаж и атаки през последните години.

Той предупреди, че нивото на заплаха се е повишило след увеличаване на случаите с експлозиви и посочи като пример осуетената атака с дрон на германското летище в Лайпциг.

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Естония вчера официално обвини Русия за палежа на обект на производителя на отбранителна техника "Милрем Роботикс“, който произвежда безпилотни военни системи, използвани в Украйна от 2022 година. Русия отхвърли обвиненията на Талин.

"Силно препоръчваме всички компании от отбранителната промишленост, особено онези, които снабдяват каквото и да било за Украйна, да засилят мерките си за киберотбрана“, добави Полосон.