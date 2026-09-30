Чехия ще изпрати две бригади в Балтика при руска атака

Ч ешкият премиер Андрей Бабиш заяви, че страната му ще изпрати две бригади в Балтийския регион в случай на евентуална руска атака, съобщи Чешкото радио.

Той заяви, че същото ще направи и Полша.

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Изявлението на чешкият премиер дойде на фона на призиви за изясняване на позицията на Чехия след коментари на словашкия премиер Роберт Фицо, че не желае страната му да бъде въвлечена във война заради клаузата за взаимна отбрана в член 5 на НАТО.

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Бабиш потвърди, че днес е обсъдил въпросите на сигурността и подготовката с чешкия президент Петър Павел, и добави, че засега няма информация за пряка заплаха от Русия за Чехия.