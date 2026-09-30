Свят

Чехия ще изпрати две бригади в Балтика при руска атака

Бабиш заяви, че същото ще направи и Полша

Николай Киров Николай Киров

30 септември 2026, 20:09
Чехия ще изпрати две бригади в Балтика при руска атака
Източник: AP/БТА

Ч ешкият премиер Андрей Бабиш заяви, че страната му ще изпрати две бригади в Балтийския регион в случай на евентуална руска атака, съобщи Чешкото радио.

Той заяви, че същото ще направи и Полша.

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Изявлението на чешкият премиер дойде на фона на призиви за изясняване на позицията на Чехия след коментари на словашкия премиер Роберт Фицо, че не желае страната му да бъде въвлечена във война заради клаузата за взаимна отбрана в член 5 на НАТО.

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Бабиш потвърди, че днес е обсъдил въпросите на сигурността и подготовката с чешкия президент Петър Павел, и добави, че засега няма информация за пряка заплаха от Русия за Чехия.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Андрей Бабиш Чехия Русия НАТО
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