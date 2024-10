"Все още е красива“: Адриана Лима невероятна на шоуто на Victoria's Secret

А дриана Лима направи дългоочакваното си завръщане на подиума на Victoria's Secret на модното шоу за 2024 г. и се видя, че не е загубила нищо от магията, която я направи едно от най-емблематичните лица на марката.

43-годишният бразилски супермодел порази публиката със спиращото дъха присъствие, напомняйки на всички защо тя все още е едно от най-търсените имена в индустрията. След като официално се оттегли от гиганта за бельо преди шест години, завръщането на Адриана беше нищо друго освен триумфално.

Адриана, която някога държеше титлата като един от най-дългогодишните ангели на Victoria's Secret, привлече вниманието със зашеметяващ черен комплект бельо.

