Модното шоу на Victoria's Secret се завръща - но не такова, каквото го познавате

В продължение на повече от 20 години ежегодният културен феномен показваше кой кой е в света на супермодата - със свръхмодерно бельо и ангелски крила, дефилирайки по подиума под изпълненията на Джъстин Тимбърлейк, Лейди Гага, Джей Зи и Кание Уест. Сега това е заменено от пълнометражен документален филм, наречен "Турнето '23", чиято премиера се състоя по Prime Video.

Документалният филм се появява след петгодишно прекъсване на модното шоу, което очевидно се дължи на рязко спадащия брой зрители и безбройните противоречия - от коментарите на бивш изпълнителен директор относно транссексуалните модели, през нарастващите критики към тесния поглед на марката върху сексапила, до взривоопасния документален филм, описващ историческите връзки на компанията с опозорения финансист Джефри Епщайн.

И така, какво можете да очаквате от "Турнето"? Филмът за завръщането не е едно-единствено шоу на подиума, а вместо това представя четири колекции от независими дизайнери-художници, базирани в Лагос, Богота, Лондон и Токио. Всяко представяне се провежда в просторна вила в Барселона, където водещата Джиджи Хадид води зрителите между отделните сегменти. Звезди на VS като Наоми Кембъл и Адриана Лима дефилират в ансамбли заедно с разнообразни модели, сред които Адут Акеч, Уини Харлоу, Куана Часингхорс, Палома Елсесер, Хейли Бийбър и Лайла Мос, и др.

Преди сетовете са показани кратки филми, представящи 20-те жени творци - включително дизайнерите и режисьорите - които заедно съставляват "VS20". Сред тях са Писис Канизалес, колумбийска танцьорка и активистка, която стана популярна с това, че на протест през 2021 г. се появи пред тежко въоръжена полиция, и KOM_I, японска певица, бивша членка на култовата електронна J-Pop група Wednesday Campanella.

"Турнето" е замислен като "върховен израз на трансформацията на марката Victoria's Secret", според изявление за пресата на главния творчески директор на компанията Раул Мартинес. Той предлага по-експанзивен, глобален поглед към женствеността, отколкото е известен лейбълът за бельо, като един от дизайнерите, базираният в Лагос Бубу Огиси, съчетава божествено вдъхновение от митологиите на Йоруба и Игбо, а друг, Джен-Фанг Шуе от токийския лейбъл Jenny Fax, изследва телесната реалност на достигането на средна възраст. (Колекциите няма да се продават от Victoria's Secret, въпреки че някои продукти, вдъхновени от "Турнето", ще бъдат достъпни онлайн).

Освен новия си филм Victoria's Secret рекламира и нови инициативи за финансиране на жени творци и предприемачи. Изглежда марката отговаря и на дългогодишните критики, че през годините модното ѝ шоу е било културно безчувствено - например, че през 2012 г. Карли Клос е била с индианска забрадка - и е затвърждавало невъзможни идеали за тялото.

Една от дизайнерките, Михаела Старк, подчертава извивките на корема и „любовните дръжки“ в своите ансамбли бельо, вместо да ги прикрива. Старк казва в "Турнето", че се е съгласила да участва във филма, за да се справи с дисморфията на тялото, която е изпитвала от гледането на минали ревюта на Victoria's Secret.

"В гимназията... Това беше нещо значимо. А също така и културата около него, че не искаш да ядеш, след като си го видял", казва тя в документалния филм, точно преди да облече модели с големи размери в архивни визии от подиума на Victoria's Secret.

Но не по вина на талантливите артисти, които Victoria's Secret е събрала, "Турнето" се усеща леко несвързано. Вместо събитие с главно "Е" като оригиналното модно ревю, кратките филми предлагат само бързи моменти, приглушени като светлина подиуми и разкази, които не се задържат достатъчно дълго върху някоя тема, за да проникнат под нейната повърхност.

В продукцията със сигурност не липсва звездна сила, с интермедиите на Doja Cat и афро-колумбийския певец Goyo, преплетени с различни откъси от интервюта, музикални клипове, танцови кадри, зад кулисите на създаването на изкуство и дизайн, поетични аудиозаписи от писатели и нестандартни пърформанси.

Филмът не дава ясна представа защо точно тази група артисти е събрана като VS20 - освен че "Турнето" служи като платформа за уникални женски истории, както заяви говорител пред Си Ен Ен - нито пък е ясно какво общо имат те с обсипаните с брокат корсети и кожените ансамбли от две части от колекцията на Victoria's Secret, които са объркващо моделирани като антракт между останалите презентации.

Филмът очевидно има за цел да преработи и възстанови идентичността на VS, но какво точно е това? След като компанията пенсионира своите "Ангели", представи новите си посланици "VS Collective", сред които Приянка Чопра Джонас и Меган Рапиноу, и събра отново известни лица като Кембъл и Лима за бляскави кампании, но посоката на бельото ѝ беше незапомнена.

"Новият" VS може би изследва по-здрави, по-всеобхватни идеи за женствеността и сексапила, но дали марката наистина е намерила себе си, предстои да разберем, след като се впусне в търсене на душата си в начинания като "Турнетоr".