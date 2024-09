"Нашата стара Адриана Лима се върна": Моделът махна филърите

43-годишната Адриана Лима се появи на премиерата на филма The Thicket в Лос Анджелис и предизвика слухове, че си е махнала филърите. Преди това моделката често беше критикувана, че злоупотребява с козметични процедури и изглежда неузнаваема.

„Тя разтвори филърите в устните си, премахна излишните по скулите и челюстта си, отърва се от филърите по бузите и под очите си и напълно възвърна предишния си вид. Нашата стара Адриана се върна!“, пишат потребители в социалните мрежи мрежи, коментирайки новата визия на Лима. Някои обаче предполагат, че тя си е направила лифтинг или друга пластична операция.

Adriana Lima sparks speculation she has had her fillers 'dissolved' as she debuts a new look - after she was forced to deny plastic surgery rumours over 'unrecognisable' appearance https://t.co/Coh2Z0opyT