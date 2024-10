Victoria's Secret Fashion Show 2024: Кейт Мос, Тайра Банкс, Адриана Лима оставиха без дъх (СНИМКИ)

В ъв вторник вечер модното шоу на Victoria's Secret върна своите ангелски крила в Ню Йорк за първото си събитие на подиума от 2018 г. насам. Модели – включително обичаните Джиджи Хадид, Тайра Банкс, Кандис Суанпол, Барбара Палвин, Бехати Принслу, Ашли Греъм, Адриана Лима и Алесандра Амброзио – демонстрираха най-новата колекция на марката бельо.

Но изненадващата поява на Кейт Мос открадна шоуто.

The Victoria’s Secret Fashion Show will take place in New York tonight for the first time since 2018. https://t.co/7KfgrR6C72 pic.twitter.com/N1fvDc7h8f