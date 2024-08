След 19 години: Тайра Банкс се завръща на шоуто на Victoria's Secret (ВИДЕО)

Т айра Банкс се завръща в надпреварата, за да стане следващият топ модел на Victoria's Secret в Америка.

Бившият ангел на Victoria's Secret и домакин на "Следващият топ модел на Америка" ще се завърне, за да участва в възстановеното модно шоу на гиганта за бельо, което трябва да се проведе в Ню Йорк на 15 октомври.

50-годишната Банкс и Джиджи Хадид обявиха новината чрез видео в Instagram, което показва 29-годишната Хадид, облечена в искряща сребриста мини рокля и излизаща във фоайето на луксозен хотел.

Зад рецепцията беше Банкс, която беше обърнала гръб, за да покаже черното си копринено сако с надпис „Victoria's Secret Fashion Show 2024“.

Хадид натиска звънеца, но Банкс е твърде заета да подрежда поканите за събитието.

Tyra Banks is back for the 2024 Victoria’s Secret Fashion Show. #VSFS pic.twitter.com/ljs3JSrtxK