Военно положение води до сълзи в Big Brother тази вечер

Тираджията Калин ще получи властта на ръководи мисията

8 октомври 2025, 20:00
Дженифър Лопес и Бен Афлек се харесват много повече, когато не са женени
Огромен "подводен град" може да крие ключа към произхода на живота на Земята
Ключова капитанска битка променя хода на Войната на племената в “Игри на волята”
Не са само пеперуди в стомаха: Учени откриха как се усеща любовта в тялото
Мъжът до бременната Стефани от Big Brother с първи думи към нея: “Не ми стана приятно, че пушеше!” (ВИДЕО)
Още един съквартирант напуска Big Brother тази вечер
Провокативният Симеон Кралев се завръща на Арената на “Игри на волята” тази вечер
Коалиции, скрити моменти и негативни коментари - откровенията на д-р Петров от „Игри на волята“ (ВИДЕО)

С едмичната мисия на съквартирантите, която ги поставя в тежко военно положение, ще доведе до силни емоционални реакции сред най-чувствителните от тях. Тираджията Калин Борисов, който вчера пое тежката роля да ръководи група, ще трябва да докаже, че има лидерски качества. Това няма да се хареса на неговите подчинени и ще е причина за поредна порция конфликти в Къщата.

Темпераментният DJ Иван вече показа, че не може да търпи несправедливостта и незачитането на мнението му. Той неведнъж влезе в конфликт със Стоянов, а две от отличаващите се дами в Къщата - Михаела и Лена размениха много остри реплики и стигнаха до тежък словесен конфликт. Готови ли са всички в името на общия успех да загърбят различията и да изпълняват заповеди?

Източник: NOVA

В епизода тази вечер ще видим сълзи в очите на двойката в Къщата - инфлуенсърката Сияна Славова и бившия военен Стефан Стоянов. Младият красавец взриви социалните мрежи с признанието, че със Сияна са гаджета, но “само в Къщата”. Как ще се развият отношенията им? И ще изпълни ли успешно мисията войската на Big Brother?

Не пропускайте епизода на Big Brother тази вечер от 22:00 ч. по NOVA.

Източник: NOVA    
България пред криза, която тихо расте

Преди 1 ден
Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 1 ден
Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 1 ден
Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 1 ден

Зловещи убийства в Пуерто Рико - 5 чиито голи тела са оставени на обществени места

Свят Преди 13 минути

Агенцията определя зловещите находки като нещо необичайно за американската територия в Карибско море

Министри и депутати коментираха проблема с боклука в София

България Преди 27 минути

Лишени от свобода с леки присъди ще бъдат включени в почистването на столичния район „Красно село“

Държавна дума одобри: Русия прекратява знаково ядрено споразумение със САЩ

Свят Преди 2 часа

Споразумението задължаваше Москва и Вашингтон да унищожат най-малко 34 тона плутоний, подходящ за направата на ядрени оръжия

Кристиано Роналдо стана първият футболист милиардер в света

Любопитно Преди 2 часа

Нетното богатство на Роналдо възлиза на 1,4 милиарда долара

Разследването за побоя над шефа на МВР Русе отива в прокуратурата във Велико Търново

България Преди 3 часа

Разследването, започнало на 4 септември, е по досъдебно производство за хулиганство и причиняване на тежка телесна повреда

Какво установиха проверяващите на общината в Несебър?

България Преди 3 часа

През цялото време сградата бе охранявана от полиция, а журналисти и външни лица не бяха допускани вътре

Марин Льо Пен: Очакваме разпускане на Националното събрание или оставка на президента Еманюел Макрон

Свят Преди 3 часа

Според Льо Пен е абсолютно необходимо да бъдат произведени нови избори

Екипи от четири столични района помагат за почистването в "Люлин" и "Красно село"

България Преди 3 часа

Георги Илиев е изпратил писмо до кмета на София Васил Терзиев, в което го уведомява каква помощ може да предостави районната администрация

Джоан Кенеди почина на 89 години

Свят Преди 3 часа

Джоан беше първата съпруга на сенатор Тед Кенеди

Русия: Импулсът за мир в Украйна е изчерпан

Свят Преди 4 часа

Евентуалната поява на американски крилати ракети "Томахок" в Украйна би означавало "качествена" промяна на ситуацията

ЕС обсъжда чат контрола: Ще следят ли нашите лични съобщения?

Свят Преди 4 часа

Европейските власти смятат, че предложеният текст би създал "непропорционално" голяма заплаха за неприкосновеността на личния живот

Луксозните ястия на френските аристократи: Разкош на фона на глада

Любопитно Преди 4 часа

От варени трюфели, до стриди и пиле в гайда - любимите храни във Версай

"Хамас" и Израел си размениха списъци - заложници срещу палестински затворници

Свят Преди 4 часа

Преговорите са фокусирани върху механизмите за прекратяване на конфликта

Ракетни удари разтърсиха Белгород и Херсон, има жертви

Свят Преди 4 часа

Според Гладков е била "частично унищожена" социална инфраструктура, като е възможно да има още хора "под развалините"

На първо четене: НС прие промени, с които се въвежда "Добродетели и религия" в училище

България Преди 4 часа

Новият предмет от задължителните учебни часове е насочен към формиране на устойчива нравствена култура, морална преценка и разбиране на различни гледни точки

Силен средиземноморски циклон удари Гърция

Свят Преди 4 часа

Гражданска защита предупреждава за повишено внимание в областите Крит, Спорадските острови и Пелопонес

