Татуистката Стефани е вторият отпаднал съквартирант от Big Brother

Тя получи най-нисък положителен вот от зрителите на NOVA

5 октомври 2025, 07:27
Татуистката Стефани е вторият отпаднал съквартирант от Big Brother

А ртистичната Стефани Йорданова напусна Къщата на Big Brother, след като получи най-нисък положителен вот от зрителите на NOVA. Преди дни тя успя да шокира съквартирантите с признанието, че е бременна. Противоречивото поведение и лошите й навици, след като голямата й тайна беше разкрита, са вероятните причини да не получи нужната подкрепа, за да продължи да бъде част от вълнуващия социален експеримент.

Резултатите от гласуването показаха, че новият съквартирант в Къщата - Валентин Котов се е превърнал във фаворит на зрителите. От елиминация се спасиха още Михаела Василева, която носи прозвището Овцата, и DJ-ят Иван Абаджиев. Музикантът получи само един процент повече от изгонената съквартирантка. Извънредна ситуация между него и бившия войник Стефанов, по време на студиото на живо, доведе до намесата на Big Brother.

Изгонената Стефани ще бъде гост в новия епизод на подкаста “Голямата Сестра”, който ще бъде наличен в неделя в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube. Тя ще отговори на най-задаваните въпроси от зрителите и ще разясни всички мистерии около своята бременност.

Гледайте Big Brother от вторник до петък от 22:00 ч. по NOVA и лайв излъчването от 21:00 ч. по NOVA.

Всичко за Big Brother може да откриете в сайта nova.bg, както и в официалните Facebook страницаInstagram профил и TikTok профил на предаването. Гледайте подкаста “Голямата сестра” в NOVA PLAYVbox7 и YouTube.

Big Brother Стефани елиминации
Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване

Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време
Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време

<p>Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията</p>
Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията

Пускат движението по новия 10 км участък от АМ
Пускат движението по новия 10 км участък от АМ "Хемус"

