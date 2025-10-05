Татуистката Стефани е вторият отпаднал съквартирант от Big Brother

А ртистичната Стефани Йорданова напусна Къщата на Big Brother, след като получи най-нисък положителен вот от зрителите на NOVA. Преди дни тя успя да шокира съквартирантите с признанието, че е бременна. Противоречивото поведение и лошите й навици, след като голямата й тайна беше разкрита, са вероятните причини да не получи нужната подкрепа, за да продължи да бъде част от вълнуващия социален експеримент.

Резултатите от гласуването показаха, че новият съквартирант в Къщата - Валентин Котов се е превърнал във фаворит на зрителите. От елиминация се спасиха още Михаела Василева, която носи прозвището Овцата, и DJ-ят Иван Абаджиев. Музикантът получи само един процент повече от изгонената съквартирантка. Извънредна ситуация между него и бившия войник Стефанов, по време на студиото на живо, доведе до намесата на Big Brother.

Изгонената Стефани ще бъде гост в новия епизод на подкаста “Голямата Сестра”, който ще бъде наличен в неделя в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube. Тя ще отговори на най-задаваните въпроси от зрителите и ще разясни всички мистерии около своята бременност.

