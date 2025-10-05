Мъжът до бременната Стефани от Big Brother с първи думи към нея: “Не ми стана приятно, че пушеше!” (ВИДЕО)

Какво е да си личната охрана на Мартин Николов - Елвиса? Говори Димитър от “Игри на волята” (ВИДЕО)

Т атуистката Стефани Йордана се превърна в една от най-обсъжданите личности в България след като обяви в национален ефир, че е влязла в Big Brother скривайки, че е бременна. Тя провокира недоволство заради поведението си в Къщата и това я превърна във втория отпаднал съквартирант. Веднага след напускането си тя седна на стола на истината в студиото на подкаста “Голямата сестра”, за да отговори на въпросите, които всички си задават - редно ли е една бременна жена да пуши и да пие и кой е бащата на детето ѝ?

Водещата Елена Сергова изненада Стефани като набра по телефона на живо в ефир бащата на нейното дете - Марин. Той беше категоричен, че не му е станало приятно, когато е видял Стефани да пуши и пие в Къщата. Как реагира тя на думите му и какво още си казаха те - можете да видите в епизода на “Голямата сестра”.

Стефани открехна врата и към живота си преди Big Brother. Тя сподели, че винаги е била различният човек във врачанското село Малорад, където живее с родителите си. Татуистката разказа през какви трудности е минала и защото винаги е искала да живее в големия град.

Защо скача от триметрова сграда? Сериозна ли е връзката между нея и бащата на детето ѝ - Марин? И какво си татуират непълнолетните в село Малорад?