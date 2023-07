Внимание! Мазнините не са единственото нещо, което губим по време на диета

К огато сте на диета, вие не само губите мазнини – губите и мускулна маса. Това може да има сериозни последици, не само върху вашата физическа форма и сила, но и върху вашия метаболизъм.

За да отслабнете, трябва да сте в калориен дефицит. Това означава, че трябва да приемате по-малко калории, отколкото тялото ви използва или да тренирате, за да изгорите повече калории, отколкото консумирате.

През първите няколко дни на калориен дефицит тялото изразходва резерва си от запаси от гликоген за енергия. Гликогенът е глюкоза, която идва от въглехидратите, които ядете.

Тъй като въглехидратите са основният източник на енергия за тялото, всяка глюкоза, която не е използвана незабавно от организма се съхранява, за да се използва по-късно.

Но тъй като въглехидратните молекули се свързват с тези на водата. Това означава, че когато тялото съхранява гликоген, то съхранява и вода в мускулите. Тъй като по време на диета тези запаси от гликоген се изразходват, тялото освобождава и значително количество вода.

Това често се нарича "тегло на водата" и обяснява защо хората чувстват, че губят значително тегло в началото на диетата си.

Като се има предвид, че запасите от гликоген стигат само за няколко дни, това е причината, поради която тялото складира мазнини, за да съхранява допълнителни калории, когато ще имате нужда от тях. След като запасите от гликоген се изразходват, тялото преминава към метаболизиране на мазнините, за да си набавя енергията, от която се нуждае, за да функционира.

Но не всички тъкани могат да използват мазнини за енергия. Пример за това е мозъкът. Ето защо, когато сте в калориен дефицит в един момент тялото се насочва и към мускулите.

Протеинът от храната, която ядете се съхранява в мускулите ви. Тялото може да преобразува този съхранен протеин в глюкоза за енергия. Но това означава, че впоследствие губите самата мускулна тъкан.

Това има значителни последици – включително забавяне на метаболизма, което в крайна сметка може да доведе до възстановяване на теглото след отслабване.

Много фактори могат да повлияят на това колко мускулна маса губите, докато сте в калориен дефицит.

