Яйцата подобряват работата на мозъка ни

И ма много причини, поради които бихте могли да започнете да консумирате яйца всеки ден - ако вече не го правите, разбира се.

Яйцата помагат за намаляване на възпаленията, за изграждане на мускулна маса и за поддържане на имунната система.

Освен това, както показва ново проучване, те могат не само да укрепят тялото ви, но и да окажат благоприятен ефект върху мозъчната функция, подобрявайки когнитивните функции, съобщава Eat This, Not That.

В проучването, чиито резултати са публикувани в списание Nutritional Neuroscience, са участвали 79 души на възраст от 18 до 75 години. Учените оценяват когнитивните функции на доброволците с помощта на специални тестове, които се провеждат няколко пъти.

Те откриват, че макар яйцата - т.е. съдържащият се в тях протеин NWT-03 - да не подобряват резултатите на участниците в тест за психомоторна бдителност, то те подобряват резултатите им в тест за скоростта на реакция на сигнал.

"Това е много интересно проучване, защото ни позволява да проучим допълнително влиянието на полезните компоненти в химическия състав на яйцата и да разберем как хидролизатът на яйчния протеин може да бъде полезен за здравето", казва регистрираният диетолог Киран Кембъл.

Изследователите са установили, че протеиновият хидролизат NWT-03 има способността да подобрява когнитивните функции. Екзекутивните функции са отговорни, наред с други неща, за саморегулацията, креативността, обхвата на вниманието, логиката, краткосрочната памет, инхибиторния контрол и умствената гъвкавост.

"Въпреки че резултатите от проучването са положителни и обещаващи, е трудно да се каже дали тази полза се дължи единствено на яйчния протеин NWT-03, тъй като в химическия състав на яйцата има и други компоненти, за които е доказано, че имат положителен ефект върху здравето на мозъка и когнитивните функции", продължава Кембъл. „Погледнете жълтъка. Години наред ни убеждаваха, че консумацията на твърде много яйца, включително и на жълтъка, който е с високо съдържание на холестерол, е вредна за здравето. През последното десетилетие обаче успяхме да установим, че нивата на холестерола в кръвта имат само косвена връзка с количеството холестерол, което човек получава с храната."

"Яйчният жълтък съдържа ценни и полезни фитонутриенти като холин, лутеин и зеаксантин. Според редица проучвания тези хранителни вещества могат да имат положителен ефект и върху когнитивните функции", добавя Кембъл.

Но той казва: "Въпреки че резултатите от проучването са обещаващи, все пак трябва да се придържате към общ здравословен модел на хранене, който да включва всички вещества, необходими за оптималното функциониране на тялото и мозъка. Това трябва да бъде храна, която включва пълнозърнести храни, плодове, зеленчуци и постни протеини, и в която има малко добавена захар и наситени и трансмазнини."

"Когато става въпрос за поддържане на високо ниво на когнитивните функции, огромна роля играе и това колко често подхранвате тялото си", обяснява Кембъл. „Ако не давате на мозъка си това, от което се нуждае, за да функционира правилно, ще се чувствате отпаднали и разсеяни и ще ви е трудно да се концентрирате върху ежедневните задачи. Като се придържате към сравнително строг хранителен режим - обикновено закуска, обяд, вечеря и може би няколко междинни закуски - ще осигурите на тялото и мозъка си необходимите хранителни вещества“.