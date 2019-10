Вижте кучето, преследвало Багдади 

И ма добри кучета, а има и кучета герои, които преследват терористи до фаталната им гибел, пише Си Ен Ен.

След проведена американска операция в Сирия, стана ясно, че лидерът на „Ислямска държава“ Абу Бакр ал Багдади е мъртъв. Президентът Доналд Тръмп направи изявление, в което спомена, че в мисията са участвали и обучени военни кучета.

Тръмп: "Багдади умря като куче, като страхливец"

Едно от тях е преследвало Багдади в тунела, където терористът се самовзриви, активирайки колан с експлозиви.

Американският президент показа негова снимка в Туитър и написа:

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw