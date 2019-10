След смъртта на Багдади: Край за "Ислямска държава"? Мирис на петрол

С мъртта на Ал Багдади не слага край на "Ислямска държава", а операцията на САЩ "мирише на петрол", пишат руски вестници

Ликвидирането на Абу Бакр ал Багдади, оглавявал групировката "Ислямска държава", не променя особено нещата: той може да е всякакъв, но не и гений на интернет пропагандата - последното оръжие на джихадистите.

Така коментира руското онлайн издание "Взгляд" операцията на САЩ срещу екстремисткия лидер.

Американски медии: Лидерът на "Ислямска държава" Багдади е убит

Благодарение на руските и на сирийските военни, от една страна, а от друга - на кюрдите и американците, днес ИД е само интернет организация. "На терен" халифатът е унищожен, митът за непобедимостта на "воините на Аллах" е стъпкан. При това положение ислямистката пропаганда остава без коронните си тезиси, констатира електронният вестник.

1. Two sources have confirmed to the New York Times that Baghdadi’s location in Idlib was confirmed as far back as early July, so 3.5 months ago. I spent months working on his obituary. Here’s what I can share now: https://t.co/uSB7M8HsZZ — Rukmini Callimachi (@rcallimachi) 27 октомври 2019 г.

"Разсъжденията, че новият лидер може да се окаже далеч по-кръвожаден от предишния, изобщо нямат смисъл - по-кръвожаден просто няма накъде" - но "ако Ал Багдади наистина е мъртъв, редица от най-радикалните му привърженици може да последват неговия пример и да сложат "шахидски пояс", тъй че в най-близко бъдеще терористичната заплаха в света може да нарасне", предупреждава "Взгляд".

Шефът на Пентагона обеща да започне хайка срещу приемниците на Ал Багдади, отбелязва в заглавие "Известия".

След премахването на главатаря на ИД САЩ ще следят дали организацията ще се сдобие с нови лидери и ще се борят с тях, ако такива се появят, цитира вестникът министъра на отбраната на САЩ Марк Еспър, говорил вчера пред телевизия Си Ен Ен.

Убийството на Ал Багдади обаче не слага кръст на групировката.

Смъртта на Осама бин Ладен също не доведе навремето до разпадане на Ал Каида. Американците ще могат и занапред да оправдават с действията на терористите присъствието си в Източна Сирия, заявява "Известия" в друг материал.

Според руския всекидневник операцията на САЩ "при всичките си положителни ефекти напомня по-скоро пиар акция" и всъщност "мирише на петрол". Той напомня, че САЩ оставиха в Сирия войски, да охраняват петролните находища и решиха да върнат там няколкостотин военни, изтеглени преди.

"Известия" цитира говорителя на руското министерство на отбраната Игор Конашенков, обвинил САЩ в незаконен добив и износ на петрол. По думите му месечните печалби от тази дейност надхвърлят 30 милиона долара. Петролът се продава на цени, доста по-ниски от пазарните - около 38 долара за барел. А доходите влизат в сметките на американски тайни служби и частни военни компании. За потвърждение министерството публикува сателитни снимки на петролни полета в Източна Сирия от различни дати, на които се виждат десетки камиони цистерни.

Вашингтон няма да отстъпи никому сирийския петрол, прогнозира в заглавие на редакционен коментар "Независимая газета". Изданието се пита дали е законно САЩ да контролират петролните обекти в Сирия, след като са влезли в страната "благодарение на широка интерпретация на резолюцията от 2001 г. за употреба на военна сила".

Бившият специален пратеник на президента на САЩ в антитерористичната коалиция Брет Макгърк признава според "Известия", че в лични разговори с него президентът Доналд Тръмп неведнъж е проявявал интерес какво може да се направи със сирийския петрол.

Тръмп: „Багдади умря като куче, като страхливец“

По думите на Макгърк той е обсъждал проблема с бившия държавен секретар Рекс Тилърсън, заемал преди директорски пост в енергийната компания "Ексън мобил" и натрупал съответния опит. Тилърсън заявил, че липсва законова база, за да експлоатират американците сирийското "черно злато", и добавил: "С петрола нещата не стават по този начин".

NEW: Obama White House Photographer Suggests Trump Situation Room Photo of Unfolding al-Baghdadi Raid Was Staged https://t.co/dZHCFLR5Qd — Jon Cooper 🇺🇸 (@joncoopertweets) 27 октомври 2019 г.

"Може би има нови юристи (които да решат проблема, бел. на вестника), но за една американска компания би било просто незаконно да тръгнат да превземат и да експлоатират тези залежи", казва Макгърк, цитиран от информационния сайт "Аксиос".

Още реакции

Световните реакции на новината оставиха разнопосочни мнения - някои лидери виждат повратна точка в борбата срещу тероризма, докато някои правителства омаловажават значимостта на убийството.

Турският президент Реджеп Ердоган заяви, че "убийството на Ал Багдади бележи повратна точка в борбата срещу тероризма".

The killing of Daesh’s ringleader marks a turning point in our joint fight against terrorism. Turkey will continue to support anti-terror efforts — as it has done in the past. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 27 октомври 2019 г.

Руското военно министерство реагира със скептицизъм като заяви, че "няма надеждна информация за операцията на САЩ в Сирия".

Афганистан приветства новината за убийството, което определи като основен ударът върху въоръжената групировка. Очаква се южноазиатският клон да бъде отслабен. Появата на афганистанския клон на "Ислямска държава" през последните години създаде друг враг за подкрепяното от САЩ правителство, което се бори срещу много по-голямото бунтовническо "въстание" от 2001 г. насам, се казва в официално съобщение.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху определи събитието като "впечатляващо постижение". "Това отразява нашата споделена решимост - на САЩ и на всички свободни страни, да се борят с терористичните организации и терористичните държави", се казва в изявление от кабинета на Нетаняху.

Министърът на информацията на Иран Мохамед Джавад Азари-Джароми заяви в Туитър, че убийството на Ал Багдади не е "голяма работа. Просто си убил собственото си творение". Министърът не дава подробности, но страната често е обвинявала САЩ в създаването на "Ислямска държава", без да представи доказателства за думите си.

Not a big deal! You just killed your creature. https://t.co/jrPuLWh5Sm — MJ Azari Jahromi (@azarijahromi) 27 октомври 2019 г.

Френският министър на отбраната Флорънс Парли поздрави САЩ, но предупреди, че борбата срещу "Ислямска държава" още не е приключила.

Baghdadi : retraite anticipée pour un terroriste, mais pas pour son organisation. Nous poursuivrons le combat sans relâche contre Daech, avec nos partenaires, en nous adaptant aux nouvelles circonstances régionales. 1/2 — Florence Parly (@florence_parly) 27 октомври 2019 г.

Премиерът на Великобритания Борис Джонсън заяви, че това е "важен момент", но той също предупреди, че битката срещу "Ислямска държава" все още не е приключила".

The death of Baghdadi is an important moment in our fight against terror but the battle against the evil of Daesh is not yet over.



We will work with our coalition partners to bring an end to the murderous, barbaric activities of Daesh once and for all. — Boris Johnson (@BorisJohnson) 27 октомври 2019 г.

Главният секретар на кабинета на Япония Йошихиде Суга заяви в понеделник, че смъртта на лидера на групата на "Ислямска държава" е "важна стъпка към мира и стабилността" в Близкия изток.

Премиерът на Австралия Скот Морисън приветства новината за смъртта на Ал Багдади, описвайки убийството му като "значително" в борбата срещу екстремизма.

Командирът на ръководените от кюрдските Сирийски демократични сили (SDF) Мазлум Абди заяви, че убийството е резултат от "съвместно разузнавателно сътрудничество".

For five months there has been joint intel cooperation on the ground and accurate monitoring, until we achieved a joint operation to kill Abu Bakir al-Bagdadi.



Thanks to everybody who participate in this great mission.@realDonaldTrump#SDF#USArmy #Rojava #Baghdadi — Mazloum Abdî مظلوم عبدي (@MazloumAbdi) 27 октомври 2019 г.

Наследник?

Секретни американски спецоперации в събота и неделя доведоха до смъртта на лидера на екстремистката групировка "Ислямска държава" Абу Бакр ал Багдади и на нейния говорител Абу ал Хасан ал Мухаджир в Сирия, но организацията вече е определила негов наследник, пише списание "Нюзуик", което първо съобщи вчера за убийството на мистериозния главатар на ИД.

Говори се, че Абдулах Кардаш, чието име понякога се изписва Каршеш и е известен още като Хаджи Абдулах ал Афари, е бил назначен от самия Багдади през август да ръководи "мюсюлманските дела" в съобщение, разпространено от смятания за официален медиен рупор на ИД - сайта Амак. Групировката обаче никога не е потвърдила това публично. Малко се знае за бившия офицер от иракската армия, служил някога при покойния лидер Саддам Хюсеин. Но регионален разузнавателен служител, помолил да не бъде идентифициран, каза пред "Нюзуик", че Кардаш вече би трябвало да е поел ролята на Багдади, макар че тя е загубила много от значението си към времето на неговата гибел, пише списанието.

Убитият вчера при операцията на американския спецотряд "Делта" Багдади изгради самозвания халифат на ИД върху основата на иракския клон на Ал Каида, но според цитирания служител ролята на влиятелния някога ислямски духовник хардлайнер вече е била до голяма степен само символична.

"Багдади беше само парадна фигура. Той не участваше в ежедневните операции, каза служителят пред "Нюзуик". Единственото, което правеше, бе само да каже да или не, но без никакво участие в планирането."

Все още излизат подробности какво е ставало в щаба на Багдади в сирийското село Бариша и защо шефът на ИД се е криел дълбоко в територия, която се свързва със съперничещата джихадистка групировка "Хаят Тахрир аш Шам", ръководена от бившия сподвижник на Багдади - Абу Мохамед ал Джолани, създал по-късно сирийския клон на Ал Каида - фронта "Ан Нусра". Но въоръжените сили и на двамата мъже претърпяха поредица от поражения, което рязко ограничи свободата им на движение в двете страни, за чиято дестабилизация изиграха ключова роля, посочва "Нюзуик".

Списанието цитира преобладаващи доскоро мнения, че Багдади би трябвало да се е криел някъде в Североизточна Сирия или съседните крайгранични райони на Ирак, което обаче се е оказало невярно. Имало е и твърдения, че той не е бил в състояние на ръководи ИД, защото е бил ранен при американски въздушен удар.

Когато обаче Багдади бе видян във видео, пуснато от ИД през април - първата му поява след единствената му публична реч в голямата джамия "Ал Нури" в Мосул - не се забелязаха видими признаци за раняване. Дори и с гибелта му сега обаче способността на ИД да дава нареждания и да вдъхновява кръвопролития по света може да се окаже не напълно сломена, отбелязва списанието.

"Те ще нанасят удари в Сирия, ще създават хаос в Ирак, Европа и, разбира се, в САЩ - каза цитираният регионален служител. - Имаме работа със спящ гигант. Той ще се пробуди и ще предизвика непредвидим хаос и ужас сред хората на Запад."

Според неназован бивш служител на американското разузнаване обаче, смъртта на Багдади може да се отрази доста силно на способността на ИД на действа. Той казва пред "Нюзуик", че "ако (Багдади) се е подписвал под операции и стратегии чрез писма и куриер, значи е имал влияние". "Лидерът има значение. Ние вървим по следите им, защото те вземат решенията", добавя служителят.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore .

За още актуални новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram