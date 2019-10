Операцията срещу лидера на ИД: как и къде е извършена, какво следва

С лед като близо десет пъти беше убиван неуспешно, изглежда този път лидерът на „Ислямска държава“ наистина е мъртъв. Това става ясно от изявление на американския президент Доналд Тръмп. Операцията, извършена в отдалечено сирийско село в северозападния ъгъл на страната, носи името „Кейла Мюлер“ – доброволка, пленена от ИД през 2015 и изнасилвана многократно от самия Багдади преди да бъде убита. И макар все още да се изясняват редица детайли около събитията, те вече създадоха реакции в Близкия изток и извън района. Поне няколко държави и местни фракции си приписаха участие в операцията, а Доналд Тръмп изглежда доволен, тъй като изпълни едно от основните си обещания.

Как се е провела операцията?

Детайлите все още се изясняват, но това, което е ясно засега е следното. В събота вечерта елитни части от американската армия стартират операция, която според изнесените данни, е една от най-сложните контратерористични операции в кампанията срещу „Ислямска държава“. Осем вертолета излитат от Северен Ирак – най-вероятно Ербил – и пристигат в района на селото Бариша в Северозападна Сирия в ранните часове на неделя.

Специалните екипи от елитното звено „Делта Форс“ е трябвало да прекосят територия контролирана от Ирак, Турция и Русия. Трите държави са били уведомени, но се смята, че само иракчаните и турците са имали повече детайли. Според изказвания на военни, присъствието на руските сили е наложило да се установи канал за комуникация, за да се избегнат вероятни инциденти, тъй като руските военновъздушни сили извършват удари в този район на Сирия.

Операцията е била подготвяна близо половин година и в нея общо са участвали под 100 американски войници. При пристигането на специалните части, тяхната основна цел е била залавянето, а не убийството на Багдади. Американските части са призовали лидерът на ИД да се предаде, но вместо това от къщата излизат група възрастни с 11 деца. Багдади остава вътре и войниците пробиват дупки в стените на сградата, където се укрива. Идеята е да се провери дали няма капани и заложени бомби, които биха се задействали при влизане. Подобна тактика е често използвана от бойците на ИД. Когато специалните части влизат в къщата, Багдади се окопава в тунел, през който е трябвало да избяга. Обграден, той решава да се самоубие, задействайки колана си с взривове – стъпка, която и преди се е прилагала от командири на групировката, за да се избегне залавяне.

В операцията са използвани и снаряди, изстреляни най-вероятно от вертолетите. Най-малко пет бойци на групировката загиват при сблъсъка с американските специални части отвън, а други загиват във вътрешността на сградата. Към 4:15 сутринта българско време специалните екипи потвърждават, че „целта“ – т.е. Багдади – е елиминирана. Въпреки използването на колан с взривове, останките от тялото са били достатъчно за взимане на ДНК проба. Командирът на войниците на терен съобщава на генерал Кенет Маккензи, началник на Централното командване на САЩ, че са „абсолютно убедени”, че тялото е на лидера на „Ислямска държава“. Маккензи от своя страна предава съобщението на Белия дом.

С Багдади загиват трима от синовете му. Телата на две от съпругите му са оставени в сградата, тъй като те също носят колани с взривове и преместването им е твърде рисковано за екипите. Има данни за двама ранени американски войници, но не и за жертви. Засега се знае, че турското и иракското разузнаване са участвали с предоставяне на данни, а кюрдските сили в Иракски Кюрдистан и в Сирия са осигурявали наблюдение на района. Турските сили извършиха специална операция в същия район, където се е укривал Багдади само ден преди американските войници като според данни на военни, двете операции са свързани.

Кое е мястото, където се е укривал лидерът на „Ислямска държава“?

Селото Бариша се намира на по-малко от пет километра от турската граница. Къщата, в която се е укривал Багдади, се намира в края на селото. Сателитни изображения показват, че през последната година е била издигната нова постройка и защитна стена. Самата сграда е била силно охранявана, но бойците на ИД са правели всичко възможно да не се набиват на очи.

Районът е полупланински и рядко населен с малки земеделски селища и ферми. Наоколо има и няколко набързо изградени бежански лагери за разселени от други райони на Сирия хора. Населението на Бариша е около 7000 души, като повечето живеят бедно и зависят от хуманитарна помощ.

Целият район, където се намира Бариша, е контролиран от Хуррас ад Дин – формация, считана за сирийския клон на Ал Кайда. Бойците на групата са предимно дезертирали от военния алианс Хаят Тахрир ал Шам (ХТШ), чиито лидери късат с Ал Када преди няколко години. ХТШ са знаели за слуховете, че в селището е високопоставен лидер на „Ислямска държава“. Тъй като двете групировки са във война, командирите на ХТШ нареждат претърсване на района няколко дни преди американската операция.

Укриването в тази част на Сирия е лесно заради малкото население и липсата на сигурност. Селото Бариша често е използвано от контрабандисти и трафиканти. Когато основните крепости на „халифата“ на Багдади стават арена на сблъсъци с напредващите сили на международната коалиция и кюрдите, част от бойците на ИД бягат към този район, докато други успяват да се смесят с населението в пустинните райони на Сирия по границите с Ирак и Йордания.

Самата къща, която е служела за скривалище на Багдади, е била подсигурена от един от лидерите на Хуррас ад Дин, Абу Мухаммад ал Халаби, който също загива. Остава отворен въпросът как Багдади е бил прекаран през територия, държана от сирийското правителство.

Какво следва за „Ислямска държава“?

Even after Baghdadi’s death, the Islamic State will persist as a global ‘brand’ and as an enduring insurgency, as well as a transnational terror franchise. https://t.co/EOQB9HIH7Q