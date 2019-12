Вижте новата линия на метрото в Копенхаген

В Копенхаген основното средство за придвижване, който у нас все едно отсъства като алтернатива, е велосипедът.

Откакто Дания внася велосипедите от Франция през 1869 г., те се превръщат в основната форма на транспорт в скандинавските градове.

През 1920 не е необичайно да видите както работническата класа, така и високо-обществените личности да карат колело по улиците. Но с отварянето на метрото, пътуващите имат нова алтернатива за пътуване.

Въпреки че метрото на Копенхаген винаги е било доста ефективно, в много квартали липсват станции и достъпност.

В допълнение, нарастващо население от около 10 000 нови жители годишно допълнително натоварват градския транспорт.

Всеки ден с метрото в Копенхаген пътуват около 200 000 души.

Cityring, 15,5-километрова кръгова линия със 17 нови спирки - което почти удвоява броя на съществуващите станции - сега свързва крайните квартали, които се намират далеч от центъра на града.

Жителите вече няма да се принуждават да пътуват с велосипед през студените зимни дни на Копенхаген.

The new #Copenhagen M3 “Cityringen” metro line looks great! (Also, I love a time-lapse!) https://t.co/v5QptiWeOJ pic.twitter.com/jkODZHK90v

Според Хенрик Плоунман Олсън, изпълнителен директор на метрото в Копенхаген, идеята да се създаде новата линия допринася за по-добрата връзка на крайните квартали с центъра.

"На първо място, това беше въпрос за подобряване на обществения транспорт, правенето му по-ефективен и по-качествен", каза той. "Но също така и за развитието на града в други райони извън централната част."

Обществените площи около 17-те нови станции разполагат със 150 пейки и 800 нови дръвчета. Това позволява на местната власт да отдава обекти на собственици на търговски обекти.

„Виждаме, че новата линия привлича не само магазини, но също така и офиси“, каза Олсън.

Изграждането на линията е дълъг процес, изпълнен с множество препятствия.

Въпреки това, Олсън казва, че строежът на метрото не е възпрепятствало работата на обществения транспорт, за да създадат тунелите.

Метрото в Копенхаген работи 24 часа в денонощието,365 дни в годината - рядка услуга, предлагана само от шепа градове по света, включително Ню Йорк, Чикаго и Мелбърн

Преминаването на трасето отнема 24 минути, а средната скорост е около 40 километра в час, но когато влакът достигне максимална скорост, той може да пътува със скорост 90 километра в час.

#Cityringen - one of #Europe’s biggest #sustainable #mobility #infrastructure projects enters its service today in #Copenhagen 🇩🇰



➡️ 17 new metro 🚇 stations

➡️ 31 km tunnels built in 8y

➡️ frequency up to every 80 sec #driverless#M3 #M4 #circleline #smartcity #publictransport pic.twitter.com/dvqr5fRb2Y