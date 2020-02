М ариам Како е само на пет години, когато е подложена на женско обрязване.

„Спомням си всичко, всеки малък детайл за този ден, онези моменти. Все още е в главата ми - къде се случи, кой ме държеше, балконът над мен. И как всичко беше замаскирано като парти с подаръци и музика", разказва тя пред "УНИЦЕФ".

“My baby girl was perfect. I looked at my mother, and I said she was not allowed to cut her. The tradition ends here.”



But Mariam’s mother was a traditionalist…



If you read one story today, make it this. #endFGM — UNICEF (@UNICEF) February 6, 2020

Въпреки че тази практика е нелегална в Джибути от 80-те години на миналия век, тя все още е традиция на повечето от етническите групи в страната. Някои практикуват обрязването до седмица след раждането, а други - преди пубертета на момичето.

Мариам се присъединява към образователна програма, където научава за правата на жените, демокрацията, здравето и закрилата на децата. Там разбира и за опасностите от женското обрязване.

Когато по-късно се омъжва и има момиченце, Мариам заявява на своята майка, че "тук традицията приключва" и тя няма да позволи детето ѝ да бъде обрязано. Но майката на Мариам е непоколебима традиционалистка. Седмица след раждането тя се възползва от една възможност и подлага внучето си на болезнената процедура.

През следващите 40 дни бебето не спира да кърви и когато става на шест месеца, то е с тегло по-малко от това при раждането. Инфекцията измъчва малкото телце на детето.

We cannot allow the patterns of female genital mutilation to continue. On the Int’l Day to #endFGM, stand with us for women and girls to realize their rights and full potential. pic.twitter.com/jjMTw0aA0K — UN Women (@UN_Women) February 6, 2020

„Срамувах се и бях уплашена. Как можах да допусна това да се случи на дъщеря ми, след като си обещах, че ще бъде спасена?“, пита се Мариам. Дъщеря ѝ не успява да се справи с инфекцията и умира, едва на шестмесечна възраст.

„Виждах съжалението в очите на майка ми. Но беше късно".

Днес Мариам работи за образоването на населението относно вредната практика:

„Не мога да върна бебето си, но мога да предотвратя това да се случва с други хора", казва тя.

По данни на УНИЦЕФ най-малко 200 милиона момичета и жени днес са преминали процедурата. Те живеят в 31 държави.

Една от тях е Кения.

Женското обрязване е незаконно в страната от 2011 г., но младите момичета преминават през процедурата далеч от контрола на властите. Когато информацията за вредата от практиката достига до най-селските части на страната, все повече жени отказват да подлагат дъщерите си на нея, убедени, че следващото поколение може да бъде спасено, пишат от "Ал Джазира".

Almost a decade has passed since Female Genital Mutilation became illegal in Kenya, but young girls continue to be cut far from authorities' control.



Now a new generation of Maasai women are spearheading an alternative rite of passage that excludes FGM: https://t.co/N0vpmZL8ct — Al Jazeera English (@AJEnglish) February 6, 2020

През юни миналата година президентът на Кения обещава, че до 2022 г. ще сложи край на женското обрязване в цялата страна. Неговото изявление е разглеждано като революционно.

За племето масаи женското обрязване е обред, който показва, че момичето преминава в зряла възраст, за да стане съпруга и майка. След това жените вече не трябва да се прекланят пред възрастните хора, както правят децата.

Абигейл Летуати е масаи, а родителите ѝ са първите в своето село, които отказват да обрежат дъщеря си. Вместо това я изпращат в пансион, за да я защитят. Летуати описва учебните си дни като изпълнени с глад, наказания и насилие. Когато посещава родното си село, ѝ казват, че е мръсна и все още дете.

„Чувствах се изоставена от родителите си. Но днес съм благодарна. Тази рана може да заздравее, но загубена част от тялото ви никога няма да се върне", споделя тя.

Една жена, която признава, че е обрязала повече от 1000 момичета, сега се разкайва и повече не практикува:

„Днес съм свободна. И моля Бог за прошка".

The pain.

The shock.

The trauma.



Women who have undergone female genital mutilation (FGM) never forget. The impact on their #mentalhealth can be devastating and long-lasting.



Let's stop the suffering and #EndFGM once and for all: https://t.co/RRxCVyCVOg via @UNFPA pic.twitter.com/q2PFASeW2o — UNESCO (@UNESCO) February 6, 2020

Акушерка от друго село също променя решението си, след като разбира, че много от усложненията по време на и след раждане се дължат на женското обрязване.

По време на бременност жените също така са възпирани от ядене на твърде много храна, защото ако родят по-голямо бебе, това може да бъде животозастрашаващо за тях. Причината е, че обрязаните жени често търпят тежки форми на разкъсване.

Практикуването на женско обрязване в Кения е наказуемо от закона. Този акт с последици за цял живот, който в най-тежките случаи може да доведе до смърт, се наказва с до шест месеца затвор или глоба от приблизително 2000 долара.

Защо се практикува?

Въпреки забраните, както в Кения, така и в много от страните, където се практикува, това е дълбоко вкоренена социална норма, пишат от УНИЦЕФ.

В някои случаи практиката се разглежда като обред за съзряване, в други - като начин за потискане на сексуалността на жената. Много общности практикуват обрязването с убеждението, че това ще осигури правилното възпитание на момичето, бъдещия брак или семейната чест. Някои също го свързват с религиозни вярвания, въпреки че това не е записано никъде.

Последици:

Тази практика няма ползи за здравето и често води до дългосрочни медицински усложнения, включително силна болка, продължително кървене, инфекция, безплодие и дори смърт. Жените, претърпели обрязване, могат да получат усложнения по време на раждане, а също да загубят детето си. В допълнение към физическите рискове, обрязването е и нарушение на основните човешки права на момичетата и жените.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още любопитно съдържание от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.