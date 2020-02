Майките, които "изглаждат" гърдите на дъщерите си

З а повечето деца рожденият ден е време на празнуване. Това обаче се променя за Мирабел, когато тя навършва 10 години, пишат от "Ал Джазира".

Мирабел живее в Нигерия. Тя е бежанка от Камерун. Нейният десети рожден ден бележи началото на изтощителни ежедневни мъчения - майка ѝ започва да "изглажда" гърдите ѝ с горещи камъни.

