Обвиниха Джейми Фокс в сексуално насилие

А мериканският актьор Джейми Фокс, носител на "Оскар", е обвинен в сексуално насилие над жена през 2015 г., според започнало дело в Ню Йорк.

В документа ищцата, идентифицирана само като Джейн Доу, твърди, че Фокс „умишлено и без съгласие е използвал сила, за да я докосне обидно“, като е опипал гърдите и гениталиите ѝ в бар на покрива в Манхатън.

