Конспиративни теории около мисията на Blue Origin: Холивудска измама или сатанински ритуал?

З рителите на мисията на Blue Origin с участието на Кейти Пери, Лорън Санчес и още четири високопоставени жени забелязаха странен момент във видеото от кацането, който отприщи вълна от конспиративни теории.

В един от кадрите се вижда как Джеф Безос отваря люка отвън, за да помогне на екипажа да напусне капсулата, но минути по-рано същата врата изглежда се отваря отвътре — преди бързо да бъде затворена отново.

Това несъответствие накара скептиците да обявят мисията за инсценирана, като някои дори определиха изстрелването като „зле направени компютърни ефекти“ и нарекоха мисията „фалшива“.

Here's definitive proof that the Blue Origin mission was faked. pic.twitter.com/lVFPucEooX — Billy Zig (@BillyZigouras) April 15, 2025

По време на 11-минутното си пътуване те достигнаха височина от 107 км, преминавайки линията Карман и официално навлизайки в Космоса.

Но не всички са убедени, че изцяло женският екипаж действително е напуснал Земята, тъй като онлайн пространството се изпълни с бурни конспиративни теории. Скептиците, обитаващи интернет, заклеймиха изстрелването като „холивудска измама“, твърдейки, че това са „най-зле направените компютърни ефекти, които някоя от тези фалшиви космически агенции е създавала“.

Сред абсурдните теории са, че мисията New Shepard на Джеф Безос всъщност се е състояла във филмово студио, като екипажът е „плувал“ в басейни или резервоари с вода.

Някои онлайн теоретици стигат още по-далеч, твърдейки, че цялата мисия е „сатанински ритуал“, ръководен от Кейти Пери и Джеф Безос.

Макар никое от тези твърдения да няма основание в реалността, психолози обясняват, че именно тази мисия е била „перфектна буря за конспиративно мислене“.

Д-р Даниел Джоли, експерт по психология на конспирациите от Университета в Нотингам, споделя пред MailOnline:

„Тази мисия обединява две области, които отдавна са благодатна почва за конспиративни теории: изследването на космоса и културата на знаменитостите.“

Въпреки че събитието беше излъчвано на живо и отразено от световни медии, онлайн теоретиците са убедени, че са прозрели измамата.

В X (бившия Twitter) скептичен потребител попита:

„На някого друг му се струва, че полетът на Blue Origin днес е холивудска фалшификация?“

Друг определи това като „една от най-големите лъжи в историята на човечеството“, добавяйки, че „холивудските студиа разполагат с достатъчно технологии за впечатляващи специални ефекти“. „Вижте още една холивудска продукция на фалшиво космическо приключение“, коментира друг.

По подобие на теориите около кацането на Луната, мнозина твърдят, че пътуването в Космоса е невъзможно и следователно този полет също трябва да е инсцениран.

Междувременно поддръжниците на теорията за „плоската Земя“ твърдят, че самият Космос е измама и че ракетата изобщо не е отлетяла никъде.

Участието на знаменитости като Кейти Пери и милиардера Джеф Безос обаче привлича допълнително внимание от страна на параноични конспиративни теории.

Много потребители на X вярват, че мисията е част от сложен сатанински или окултен ритуал, дирижиран от Кейти Пери.

В X един от коментаторите написа: „Кейти Пери, една от най-големите промотори на окултните индустрии, е доказателство, че това е фалшификат.“

Друг добавя: „Сатанински ритуали по време на Великден — за да се подиграят с Бог. Какво друго биха правили Кейти Пери и компания през Великденската седмица?“

Трети коментира: „Кейти Пери е замесена в сатанински скандали от години. Попитайте се защо… Защо тези жени? Защо само жени? Защо Космос?“

Conspiracy theorists claim Blue Origin mission was FAKE - as sceptics claim rocket launch with Katy Perry and Lauren Sanchez had 'the worst CGI' https://t.co/0ns5qRz5Fk — Daily Mail Online (@MailOnline) April 15, 2025

Конспиративните теоретици се вгледаха и в емблемата на мисията NS-31, носена от всеки от участниците, като твърдят, че тя представлява сатанински символ.

„Кейти Пери е известна с връзките си със сатанизма. Всички те носят знаци за сатанинско поклонение върху космическите си костюми“, обявява един коментатор.

Друг пита: „Забелязахте ли логото на нашивката на Кейти Пери и останалите от Blue Origin? Ако я обърнете, ще видите сатанинска коза с обърнат кръст.“

Д-р Джоли обяснява, че подобни твърдения не са новост: „Идеята, че знаменитостите участват в сатанински култове или тайни ритуали, е изненадващо често срещана в онлайн конспиративните среди. Тя се корени в дългогодишни страхове от скритото зло сред властимащите — страхове, които датират от векове.“

„В ерата на интернет тези стари тропи се превъплъщават в нови форми, често смесвайки религиозни образи със съвременни тревоги за контрол, манипулация и влияние на медиите. Кейти Пери често става мишена на подобни твърдения, както и много други известни личности, смятани за влиятелни.“

По същия начин усещането, че този частно финансиран космически полет е „елитен“ проект, добавя още едно ниво на предполагаема тайна, в която конспиративните теории се вкопчват.

В действителност, в 14:30 BST (08:30 местно време) мисията NS-31 стартира от площадка One на Blue Origin, на около 30 мили северно от Ван Хорн, Тексас.

На борда бяха: годеницата на Джеф Безос — Лорън Санчес, поп звездата Кейти Пери, съ-водещата на CBS Mornings Гейл Кинг, филмовата продуцентка Кериан Флин, активистката Аманда Нгуен и бившият ракетен инженер от NASA Айша Боу.

След излитане ракетата New Shepard пренесе капсулата с екипажа точно над линията Карман — границата, която се приема за начало на Космоса.

След няколко минути безтегловност, капсулата се върна обратно на Земята и кацна успешно само 11 минути след излитане. Въпреки това условията около мисията се оказаха почти идеални за разрастване на конспиративни теории.

Психолозите смятат, че хората са склонни да възприемат конспиративни обяснения, когато някои от основните им психологически нужди не са удовлетворени — включително „епистемичната“ нужда да знаят истината.

Професор Карън Дъглас, психолог от Университета в Кент, коментира пред MailOnline: „Хората се стремят да намерят смисъл в случващото се и не понасят несигурността, която често съпровожда подобни събития.“

„Освен това простото обяснение обикновено не е достатъчно задоволително. Хората допускат, че трябва да има по-голямо, скрито обяснение или че става нещо, за което обществото не знае.“

Conspiracy theorists seize on Blue Origin door gaffe - claim it's 'proof' that the mission was FAKE https://t.co/9tlTiEzDlb via https://t.co/CwJrMM8KNG — Eddie Bennett (@eddiebcalvary) April 16, 2025

Естествената мистерия на космическите полети, комбинирана с участието на знаменитости и милиардера Джеф Безос, създаде несигурност, която позволи на конспирациите да процъфтят.

Комбинацията от тези фактори със социалните медии доведе до ситуация, в която много хора, усещащи несигурност, лесно намират конспиративни обяснения, които да им донесат усещане за контрол.

Професор Дъглас допълва: „В социалните мрежи е много лесно да се откриват и споделят конспиративни теории. Хората, които имат интерес към тях, могат да ги намерят почти мигновено, а разпространението им е светкавично.“

„Веднъж възникнали, конспиративните теории са много трудни за опровергаване, особено когато някои от фактите все още остават неизвестни.“