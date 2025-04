„Земята изглеждаше толкова тиха“: Първите думи на женския екипаж, след като се завърна от Космоса

К ейти Пери, годеницата на Джеф Безос Лорън Санчес, журналистката и телевизионна водеща Гейл Кинг, активистката за граждански права Аманда Нгуен, бившата ракетна инженерка от НАСА Айша Боу и режисьорката Кериана Флин излетяха в Космоса и се завърнаха обратно на Земята след близо 11-минутен полет с ракетата Blue Origin на Джеф Безос .

Ето и какви бяха първите им думи, след като се приземиха:

Кейти Пери разцелува земята, след като напусна капсулата

Dopo 10 minuti è terminata, come previsto, la missione della New Shepard. pic.twitter.com/i8yPPJ2VyK — Trash Italiano (@trash_italiano) April 14, 2025

И шестте жени излязоха от капсулата, като милиардерът и собственик на Blue Origin Джеф Безос отвари люка, за да ги поздрави, съобщи Sky News .

Първа излезе годеницата му Лорън Санчес, следвана от Кейти Пери, която разцелува земята.

Гейл Кинг каза „благодаря ти, Исусе“, докато коленичи и също целуна земята.

„О, Боже мой, това беше невероятно“, казва тя.

Blue Origin has a historic human spaceflight launching Monday from Texas and the crew in the New Shepard rocket’s 31st mission will be all women.https://t.co/36SzAcE460 — FOX5 Las Vegas (@FOX5Vegas) April 14, 2025

„Не мисля, че можете да го опишете“: Разплакана Санчес казва, че космическият полет не е това, което е очаквала

Годеницата на Безос Лорън Санчес каза, че е „толкова горда с екипажа“.

„Земята изглеждаше толкова тиха. Просто беше тиха“, казва тя, добавяйки, че не е това, което е очаквала.

„Не мисля, че можете да го опишете. Беше тихо, но и наистина живо", добави тя.

"Гледаш го и си мислиш, че всички сме в това заедно. Това е всичко, за което мога да мисля.", допълни Санчес.

Тя казва, че се чувства „пълна с абсолютна радост“.

Congratulations to Aisha Bowe for being the first Bahamian to travel into space after Blue Origin’s successful New Shepard NS-31 mission! 🇧🇸👩🏾‍🚀🚀 pic.twitter.com/RPuIqtGax3 — Our News Bahamas (@OurNewsRev) April 14, 2025

„Никоя мечта не е твърде дива“

Активистката за граждански права Аманда Нгуен използва момента, след като се върна на Земята, за да каже на хората, че „никоя мечта не е твърде дива“.

Тя обяснява, че е направила писмено обещание към себе си по време на полета, което е пуснала, когато ракетата е навлязла в Космоса.

Бележката гласи: "Никога, никога не се предавай".

Нгуен е известна със застъпничеството си за оцелелите от сексуално насилие, което доведе до приемането на Закона за правата на преживели сексуално насилие в Конгреса.

Тя обяснява, че е прекъснала мечтата си да стане астронавт, за да се бори за права и се е надявала, че един ден ще има възможността да отиде в Космоса.

"They are resilient. They are powerful. They are strong." pic.twitter.com/JYYhVqzfxs — Katy Perry Today (@todaykatyp) April 14, 2025

Флин: „Най-невероятното преживяване в живота ми“

„Беше най-невероятното изживяване в живота ми да бъда там горе и да видя такъв огромен мрак в Космоса и да погледна надолу към нашата планета“, каза Кериан Флин през сълзи.

„Луната беше толкова красива и имам чувството, че това беше специален подарък само за мен.

„Гледах надолу и знаех, че всички, които обичам, стоят долу и ме гледат", допълни тя.

„Просто се надявам, че този тип преживявания разчистват пътя за всеки да направи това.“, каза още тя.

Боу казва, че "никога няма да бъде същата"

„Никога няма да бъда същата“, казва Айша Боу.

Тя казва, че се чувства като "избрала правилната мечта".

„Когато излязохме и станахме от местата си, всички просто се спогледахме и имаше този... много специален момент между нас.“, казва тя.

Тя казва, че чувства „подновена връзка с всичко в живота и с това къде сме“.

Katy Perry stuns arriving back from space. pic.twitter.com/wcscZJTaKn — Pop Crave (@PopCrave) April 14, 2025

„Приличах на лос“ – размишлява Кинг върху „странно тихото“ пространство

Гейл Кинг беше един от най-нервните членове на екипажа, обяснявайки преди полета, че почти е отказала възможността.

В отговор на пътуването тя казва, че "все още се носи" след завръщането си на Земята.

„Дори не мога да повярвам какво видях“, казва тя. "Толкова се гордея със себе си в момента."

Тя добавя, че в Космоса е било „странно тихо“ и това й е напомнило, че хората трябва „да се справят по-добре и да бъдат по-добри“ на Земята.

„Изглеждах като проклет лос, който се качваше на стола“, казва Кинг.

Тя също така потвърди, че Кейти Пери е изпяла What a Wonderful World от Луис Армстронг, докато напускат Земята.