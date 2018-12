Мелания спря дъха на всички присъстващи на традиционния коледен бал в Белия дом с избора си на рокля.

Първата дама заложи на смел тоалет, който беше определен от критиците като на-дръзкия моден избор на 2018 година, но в същото време, получи одобрение.

Госпожа Тръмп се беше спряла на вталена, плътно прилепнала по нея бяла рокля.

ВИДЕНИЕ В БЯЛО - ВИЖТЕ МЕЛАНИЯ В ПРОВОКАТИВНАТА РОКЛЯ ТУК

Роклята не френския бранд "Celine" и е от колекцията пролет/лято 2018 година.

На снимките може да се види още нещо, което е рядкост, а именно: Мелания не се скъпи и раздава усмивки.

Shout out to @FLOTUS for her beautiful Celine dress at the White House Christmas Ball. You are beautiful inside and out! Merry Christmas! pic.twitter.com/FZoQLDwDzg