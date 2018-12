Първата дама на САЩ Мелания Тръмп се появи с напълно нов цвят на косата.

Красивата половинка на американския президент премина в отбора на блондинките. Мелания бе гост на Шон Ханити по Fox News.

Освен обновената си прическа, госпожа Тръмп говори за отношенията си с Доналд, както и за предизвикателствата, с които се сблъсква в ролята си на първа дама.

Сп. "Космополитън" пише, че не толкова разговора привлече вниманието на десетки потребители в социалните мрежи, колкото нейната нова прическа.

В ГАЛЕРИЯТА ВИЖТЕ СНИМКИ НА НОВАТА ПРИЧЕСКА НА МЕЛАНИЯ

В Туитър се появиха забавни реакции:

"Трябва да изберат Дженифър Кулидж за новата Мелания", пише потребител.

I can't believe they cast Jennifer Coolidge as the new Melania! pic.twitter.com/TdlpLE2tJc