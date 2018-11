Мелания Тръмп реши да изненада всички, не само като държи публично ръката на съпруга си, но и като напомни, че е била модел, при това - не случайно.

Тя се появи на церемонията по връчване на Медала на свободата с убийствена синя рокля, която предизвика повече коментари и от самото събитие.

Вижте сами какъв тоалет избра първата дама на САЩ:

Роклята с цип на гърба струва 1140 долара и госпожа Тръмп не я облича за първи път. Използва я и по време на кампанията на мъжа си през 2016 година.

Потребителите в социалните мрежи обаче не пропуснаха да се пошегуват за пореден път със съпругата на президента Тръмп:

Melania Trump Soars in a Blue Cocktail Dress and 5-Inch Heels at Medal of Freedom Ceremony

...She probably thought it was a day celebrating people who've gotten a divorce.