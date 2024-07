Вятърните турбини: Ключът към чиста енергия или заплаха за природата

В рамките на няколко дни след избирането си новото британско лейбъристко правителство премахна забраната за изграждане на нови наземни вятърни паркове, въведена от предишното консервативно правителство през 2015 г. Решението, което беше приветствано от природозащитниците, представлява окуражаваща ранна стъпка в усилията на новото правителство за борба с изменението на климата, но вероятно ще предизвика безпокойство у онези, които са подозрителни към наземните вятърни паркове. Но какво знаем за тях?

Как работят вятърните турбини?

През цялата си история хората са се опитвали да използват силата на вятъра за свои цели. Вятърът е отличен източник на енергия, макар и труден за овладяване. Съвременните вятърни турбини са само последният израз на тези усилия. Те работят, като превръщат кинетичната енергия на вятъра в електричество.

Лопатките на вятърните турбини са леки и издръжливи и са проектирани като самолетни крила. Те са прикрепени към главина и заедно образуват ротор. Когато въздухът се движи през лопатките, роторът се върти, което завърта и нещо, наречено нискоскоростен вал. Този вал също е свързан с редуктор, който преобразува бавното въртеливо движение от вала във високоскоростно въртеливо движение. След това то завърта задвижващ вал, който захранва електрически генератор.

Какво представлява вятърната енергия на сушата?

По принцип няма технологична разлика между вятърните турбини на сушата и в морето. Единствената разлика е очевидната: тяхното местоположение.

Вятърните паркове на сушата са съвкупност от вятърни турбини, които се инсталират в селски райони, където има силни и постоянни ветрове. Откритите равнини, крайбрежните райони, хълмовете и планинските проходи обикновено са подходящи места за тях. Офшорните вятърни паркове са същите, само че са разположени в морето и произвеждат електроенергия от вятъра, който духа през водата.

Когато са събрани заедно, всяка турбина е разположена така, че да оптимизира улавянето на вятъра и да предотврати турбуленцията от една турбина върху друга. Предвид различията в топографията, не съществуват единни модели за тяхното разположение, въпреки че има някои предложени оптимални такива. В зависимост от контекста те могат да бъдат разположени линейно или в мрежа.

Onshore Wind Farms: What You Need To Knowhttps://t.co/f9DY2Og2gj