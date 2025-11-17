Любопитно

Какво е казал бившият на Меган Маркъл за връзката ѝ с принц Хари

17 ноември 2025, 16:47
Какво е казал бившият на Меган Маркъл за връзката ѝ с принц Хари
Меган Маркъл   
Източник: GettyImages

Б етани Франкъл твърди, че бившият съпруг на Меган Маркъл, Тревър Енгелсън, бил убеден, че тя ще се омъжи за принц Хари още от момента, в който актрисата започнала да се среща с него, пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Основателката на Skinnygirl Margarita Бетани, се запознала с филмовия продуцент Тревър около времето, когато връзката на Меган с Хари станала публична през 2016 г. По думите ѝ

Тревър нямал никакво съмнение, че тогавашната актриса от „Костюмари“ ще се омъжи повторно и ще получи кралска сватба.

И по-малко от две години по-късно той се оказа прав – Меган и принц Хари минаха под венчилото в параклиса „Сейнт Джордж“ в Уиндзор.

Бетени за кратко излизала с Тревър, който днес е щастливо женен за втората си съпруга Трейси Кърланд, и миналият му брак бързо се превърнал в тема на разговор. „Той каза, че бившата му жена е актриса от сериал, наречен "Костюмари". Аз не знаех какъв е този сериал. Не знаех коя е тя“, сподели Бетани.

„Месеци по-късно виждам снимки, че принц Хари се среща с някого и му писах: „Това бившата ти ли е?“. Тревър отговорил: „Да“.

Тя му написала: „Мислиш ли, че ще стигне до края?“ – препратка към това дали ще „приключи сделката“, тоест дали ще се омъжи – А според Бетани той ѝ отвърнал с увереност: „О, тя ще я приключи“.

По-рано Бетани разкри, че му е писала в навечерието на кралската сватба: „Ма*ка му, бившата ти ще става принцеса“.

Меган и Тревър започват да се срещат през 2004 г., женят се през септември 2011 г., но се разделят през 2013 г. и се развеждат през 2014 г., като бракоразводните документи сочат „непреодолими различия“.

Двойката получава развод по взаимно съгласие. По-рано беше съобщено, че

Меган върнала брачната си халка по пощата,

след като окончателно решила, че бракът е приключил.

През 2017 г. полубратът на Меган, Томас Маркъл-младши, заяви, че разривът се дължи на „натиска на Холивуд“. След раздялата Меган започва връзка с канадския готвач Кори Витиело, преди през май 2016 г. да бъде запозната с принц Хари от обща приятелка – Миша Нону. Девет години по-късно херцозите на Съсекс имат две деца и живеят в Монтесито.

По темата

Източник: Daily Mail    
Меган Маркъл принц Хари Тревър Енгелсън Бетани Франкъл кралска сватба брак развод прогноза актриса Костюмари
