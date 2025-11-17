Свят

Опасност от експлозия: Румъния евакуира 15 души заради горящ кораб до границата с Украйна

Окръжният инспекторат за извънредни ситуации на Тулча съобщи, че мярката е превантивна и е предприета заради товара на кораб

17 ноември 2025, 14:13
Опасност от експлозия: Румъния евакуира 15 души заради горящ кораб до границата с Украйна
Източник: Дарик Варна, архив

Р умънските власти в окръг Тулча на границата с Украйна издадоха днес предупреждение към местното население и превантивно евакуираха 15 души поради опасност от експлозия на горящ кораб след снощните удари с дронове в Украйна, предаде агенция Аджерпрес.

Издадено е предупреждение чрез системата РO-АЛЪРТ (RO-ALERT) за село Плауру в окръг Тулча, а трафикът в зоната е спрян.

Въздушна тревога в Румъния заради руска атака с дронове срещу украински пристанища

Припомняме, че крайдунавският украински град Измаил бе подложен снощи на масирана атака с дронове.

Над 20 дрона са се насочили към Измаил от акваторията на Черно море, а в града отекват силни взривове, информираха снощи местните власти в приложението "Телеграм".

Генералният инспекторат за извънредни ситуации в Румъния съобщи днес, че предвид ситуацията по границата с Украйна е издадено предупреждение към жителите на село Плауру в окръг Тулча. Съобщението гласи: „Голяма опасност от експлозия в зоната на село Плауру. Избягвайте района и се отдалечете от зоната! Спазвайте препоръките, издадени от властите, включително тези, които предполагат евакуация от зоната, ограничения в движението или обходни пътища“.

Tревога и руски дронове в Румъния, вдигнаха F-16

Окръжният инспекторат за извънредни ситуации на Тулча съобщи, че мярката е превантивна и е предприета заради товара на кораб, който е обхванат в пламъци в района на украинския град Измаил в резултат на атаката с дронове. Територията на Румъния не е засегната от пожара, уточняват от Окръжния инспекторат.

Петнайсет души са евакуирани и ще бъде превозени до селището Чаталкьой, където ще бъдат настанени в помещения, осигурени от местните власти, информира Аджерпрес.

Източник: БТА, София Георгиева    
Румъния Украйна Окръг Тулча Удари с дронове Опасност от експлозия Евакуация Горящ кораб Измаил Система RO-АЛЪРТ Предупреждение
Последвайте ни

По темата

110 000 хил. лева са открити в дома на единия от задържаните за подкуп митничари

110 000 хил. лева са открити в дома на единия от задържаните за подкуп митничари

Деми Мур превзе Лондон с впечатляваща рокля и неповторимо излъчване

Деми Мур превзе Лондон с впечатляваща рокля и неповторимо излъчване

Мистерия във Варна: Автомобил изненадващо се озова в подлез

Мистерия във Варна: Автомобил изненадващо се озова в подлез

„Никога нямаше да се получи по-рано“: Джейн Сиймур срещна любовта на 70

„Никога нямаше да се получи по-рано“: Джейн Сиймур срещна любовта на 70

Как да се лекувате в чужбина: Пълен наръчник от НЗОК

Как да се лекувате в чужбина: Пълен наръчник от НЗОК

pariteni.bg
Отличник! След 128 теста на листовки – все още без книжка

Отличник! След 128 теста на листовки – все още без книжка

carmarket.bg
Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол

Преди 21 часа
Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена
Ексклузивно

Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Преди 23 часа
Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение
Ексклузивно

Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение

Преди 17 часа
Русия уби съпругата на първата жертва на
Ексклузивно

Русия уби съпругата на първата жертва на "Чернобил"

Преди 19 часа

Виц на деня

- Скъпа, тая манджа не е ли развалена? - Яж, не се страхувай. Утре е почивен ден!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Автомобил с маскирани бандити се вряза в луксозен бутик в Рим, обраха го

Автомобил с маскирани бандити се вряза в луксозен бутик в Рим, обраха го

Свят Преди 14 минути

Все още не е установено каква е стойността на открадната стока

Първи кадри на Андрю, след като беше „изтрит“ от кралското семейство

Първи кадри на Андрю, след като беше „изтрит“ от кралското семейство

Любопитно Преди 24 минути

Сара Фъргюсън „обвинява себе си“ за падението на Андрю и може да напусне Великобритания след унижението на бившия ѝ съпруг

Жена сключи брак с AI-мъж, генериран от ChatGPT

Жена сключи брак с AI-мъж, генериран от ChatGPT

Свят Преди 50 минути

Експерти вече използват термина „AI психоза“, за да опишат пациенти, развили заблуди, параноя или изкривено мислене след продължително общуване с чатботове

Хотелът, в който две деца бяха смъртоносно натровени, е затворен

Хотелът, в който две деца бяха смъртоносно натровени, е затворен

Свят Преди 1 час

По данни на полицията задържаните лица са служители на хотела и на фирма, която пръскала обекта срещу насекоми непосредствено преди инцидента

15 неща, за които никоя жена не трябва да се извинява

15 неща, за които никоя жена не трябва да се извинява

Любопитно Преди 1 час

Все още се борим да се освободим от остарели нагласи и да се противопоставим на системен сексизъм

Русия обяви превземането на 3 селища в 3 украински области

Русия обяви превземането на 3 селища в 3 украински области

България Преди 1 час

Китайска армия от роботи ужаси света (ВИДЕО)

Китайска армия от роботи ужаси света (ВИДЕО)

Свят Преди 1 час

Хуманоидните роботи са машини, които наподобяват човешката физическа форма и са проектирани да работят редом с хората

Земетресение разлюля Лефкада

Земетресение разлюля Лефкада

Свят Преди 1 час

Не се съобщава за щети и пострадали хора

Не пропускайте: Леониди озаряват небето над България

Не пропускайте: Леониди озаряват небето над България

Свят Преди 1 час

Потокът Леониди е активен от 6 до 30 ноември

Грузия закрива антикорупционния орган на фона на напрежение с ЕС

Грузия закрива антикорупционния орган на фона на напрежение с ЕС

Свят Преди 2 часа

Грузия получи статут на кандидат за членство в ЕС през декември 2023 г., но по-рано този месец Брюксел отправи критики към страната

Велосипедист пострада тежко в Дибич, бори се за живота си

Велосипедист пострада тежко в Дибич, бори се за живота си

България Преди 2 часа

Той е с фрактури на ребра, ребрена дъга и мозъчен кръвоизлив

Дженифър Лопес открадна шоуто в рокля, подчертаваща всяка извивка

Дженифър Лопес открадна шоуто в рокля, подчертаваща всяка извивка

Любопитно Преди 2 часа

56-годишната звезда впечатли с готически акценти, дълги ръкавици и рокля тип „пясъчен часовник“, докато представя новия си филм „Kiss of the Spider Woman“

Скандалът със „златната тоалетна“: Най-сериозната криза за Зеленски от началото на войната

Скандалът със „златната тоалетна“: Най-сериозната криза за Зеленски от началото на войната

Свят Преди 2 часа

Съюзници на украинския президент бяха обвинени във военна схема за 100 милиона долара

Мерилин Менсън e третият хедлайнер на HILLS OF ROCK 2026 в Пловдив

Мерилин Менсън e третият хедлайнер на HILLS OF ROCK 2026 в Пловдив

Любопитно Преди 2 часа

HILLS OF ROCK 2026 се провежда на 24, 25 и 26 юли на Гребната база в града

Нови правила спират чужда намеса във финансирането на европейските партии

Нови правила спират чужда намеса във финансирането на европейските партии

Свят Преди 2 часа

Новите правила ще бъдат публикувани в Официалния вестник на ЕС в следващите дни

<p>Документален филм: САЩ крие 80-годишна тайна за извънземна технология</p>

САЩ крие 80-годишна тайна за извънземна технология, според нов документален филм

Свят Преди 2 часа

Дан Фара интервира 34 висши членове на правителството, армията и разузнавателната общност на САЩ, както и Марко Рубио за извънземните на Земята

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучетата повръщат след хранене

dogsandcats.bg

Защо котките обичат да играят с кашони?

dogsandcats.bg
1

Замърсяване със серен диоксид в Димитровград

sinoptik.bg
1

Какво ще е времето до края на ноември

sinoptik.bg

Защо oversize дрехите са най-горещият тренд за 2025?

Edna.bg

Честит рожден ден, Мартин Скорсезе! 10 любопитни факта за легендата, която промени киното

Edna.bg

Един от откривателите на Кристиано Роналдо става директор в ЦСКА?

Gong.bg

Марчело Абонданца: Голямата ни цел са Олимпийските игри през 2032

Gong.bg

Над 100 хиляди лева са открити в дома на единия от задържаните за подкуп митничари (СНИМКИ)

Nova.bg

Затвориха хотел в Турция след смъртоносно хранително отравяне на майка и двете ѝ деца

Nova.bg