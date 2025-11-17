Опасност от експлозия: Румъния евакуира 15 души заради горящ кораб до границата с Украйна

Р умънските власти в окръг Тулча на границата с Украйна издадоха днес предупреждение към местното население и превантивно евакуираха 15 души поради опасност от експлозия на горящ кораб след снощните удари с дронове в Украйна, предаде агенция Аджерпрес.

Издадено е предупреждение чрез системата РO-АЛЪРТ (RO-ALERT) за село Плауру в окръг Тулча, а трафикът в зоната е спрян.

Въздушна тревога в Румъния заради руска атака с дронове срещу украински пристанища

Припомняме, че крайдунавският украински град Измаил бе подложен снощи на масирана атака с дронове.

Над 20 дрона са се насочили към Измаил от акваторията на Черно море, а в града отекват силни взривове, информираха снощи местните власти в приложението "Телеграм".

Генералният инспекторат за извънредни ситуации в Румъния съобщи днес, че предвид ситуацията по границата с Украйна е издадено предупреждение към жителите на село Плауру в окръг Тулча. Съобщението гласи: „Голяма опасност от експлозия в зоната на село Плауру. Избягвайте района и се отдалечете от зоната! Спазвайте препоръките, издадени от властите, включително тези, които предполагат евакуация от зоната, ограничения в движението или обходни пътища“.

Tревога и руски дронове в Румъния, вдигнаха F-16

Окръжният инспекторат за извънредни ситуации на Тулча съобщи, че мярката е превантивна и е предприета заради товара на кораб, който е обхванат в пламъци в района на украинския град Измаил в резултат на атаката с дронове. Територията на Румъния не е засегната от пожара, уточняват от Окръжния инспекторат.

Петнайсет души са евакуирани и ще бъде превозени до селището Чаталкьой, където ще бъдат настанени в помещения, осигурени от местните власти, информира Аджерпрес.