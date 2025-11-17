България

"Буквално за няколко часа си отиде" - съпругът на Алена разкри подробности за внезапната ѝ смърт

Любимата на българите астроложка си отиде от този свят вчера сутринта на 70-годишна възраст

17 ноември 2025, 15:27
Източник: Булфото, iStock

"Алена си отиде неочаквано. Влоши се и буквално за няколко часа си отиде."

Това споделя в този тежък момент съпругът й Андрей Тилков, с когото бяха непобедим екип, съобщи "24 Часа".

Любимата на българите астроложка си отиде от този свят вчера сутринта на 70-годишна възраст. Андрей разказва, че през месец септември двамата са се заразили с COVID-19 по време на събитие. Заболяването преминало леко и на пръв поглед без последици.

"Мина много бързо, аз до края на месеца го бях забравил. Но тя някак започна да губи сили", допълва Тилков.

В последния месец на живота си преобладавало изтощението пред желанието за работа, пише България Днес.

Вечерта срещу 16 ноември състоянието ѝ се влошило сериозно и сутринта на следващия ден си е отишла от живота.

Семейството ѝ е вярвало и се надявало, че ще се възстанови, но съдбата е решила друго.

Алена е родена на 26 януари 1955 г. в София. Завършва Немската езикова гимназия и Висшия икономически институт „Карл Маркс“. Твърди, че е виждала „незримия свят“ още от детството, което формира интереса ѝ към астрология и нумерология. Започва да изучава астрология през 1977 г.

Семейството, приятелите и всички, които я познаваха, търсят утеха в добрите спомени и в нейната светла усмивка.

Поклонението ще се състои на 18 ноември в столичния храм „Св. София“, където Алена е била кръстена.

Източник: "24 Часа", България Днес    
