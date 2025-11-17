Любопитно

Пощенска банка инвестира в бъдещето – чрез хората си

Future Skills Academy е новата и най-мащабна програма за обучение и развитие на всички служители в компанията

17 ноември 2025, 15:47
Източник: Пощенска банка

П ощенска банка стартира мащабна вътрешна програма за обучение и развитие на своите служители – Future Skills Academy, с която за пореден път затвърждава лидерската си позиция на водещ работодател у нас. Дългосрочният проект е насочен към всички служители на компанията и е с фокус върху надграждането на техните дигитални и личностни умения.

Future Skills Academy е всеобхватна програма за развитие на човешкия потенциал, насочена към изграждане на уменията, необходими за справяне в един все по-технологичен свят, в който ключовата роля е на хората. Програмата е част от дългосрочната стратегия на компанията за устойчиво развитие и нейната визия за „дигитална трансформация с човешко лице“. Целта на Пощенска банка е да подготви служителите както за настоящето, така и за бъдещето, като им даде знания и вдъхновение да растат в кариерата си, използвайки уверено технологиите.

„Future Skills Academy не е просто програма. Тя е обещание – че Пощенска банка ще продължи да расте, като развива своите хора. Убедени сме, че инвестицията в екипа е най-устойчивата инвестиция за всяка организация. Защото бъдещето няма да принадлежи на най-големите компании, а на онези, които имат смелостта да се променят заедно със своите служители и да учат най-бързо. Инвестираме в знание, в изграждане на екипност и споделени ценности, за да продължим да растем с хората, с които постигаме успехи ежедневно. Технологиите са инструментът, с който променяме начина, по който работим днес, но хората са истинският двигател на промяната. Вярваме, че растежът започва отвътре и затова ще продължим да се развиваме заедно. Бъдещето се случва сега и се създава от хора, които учат, мечтаят и вярват, че те променят средата. Ние искаме не просто да подготвяме служителите, а да им дадем увереност, подкрепа и вдъхновение, че с идеите си те го създават. Искаме нашите хора в Пощенска банка да са богати на знания и смелост, за да променяме заедно банковия сектор у нас“, споделят от Пощенска банка.

В свят, в който изкуственият интелект променя всяка индустрия, Пощенска банка поставя човека в центъра на технологичната трансформация. Академията се базира на философията, че AI е инструмент, който подпомага хората, освобождавайки им време и възможности за развитие, креативност и стратегическо мислене. Така компанията изгражда устойчива екосистема на учене, в която технологиите служат на хората, а не обратното.

Future Skills Academy обхваща целия екип на банката – от фронт офис до стратегически мениджмънт, независимо от позицията, отдела или опита им. Обученията ще се реализират чрез иновативни и интерактивни формати, както и чрез стратегически партньорства с водещи организации. С тази инициатива банката затвърждава лидерската си позиция на иновативен топ работодател, който налага нови тенденции в сектора. Компанията изгражда култура на непрекъснато учене и надграждане на уменията, чрез която всеки служител ще притежава нужната смелост, за да отстоява позицията си, имайки свободата да се развива и да бъде активен участник в дигиталната трансформация и бъдещето на организацията.

Пощенска банка е един от водещите работодатели в страната. Само през последните месеци тя спечели редица престижни отличия, сред които са наградите от международния конкурс Employer Brand Stars Awards 2025 – в категориите „Онбординг“, „Стажантска програма“ и „Награда за специални постижения на журито“; първо място в категория „Привличане на таланти“ от Forbes HR & Employer Branding Awards 2025, както и четири отличия от Career Show Awards 2025, включително „Най-добър работодател – Банкиране“ и „Най-добър работодател – Финанси“. През последните три години Пощенска банка е носител и на престижното отличие „Топ работодател“ (2025, 2024, 2023), присъждано от международния независим Top Employers Institute, който сертифицира най-добрите места за работа в света.

Повече за Пощенска банка и свободните работни места можете да научите на www.postbank.bg и нейния кариерен сайт www.careers.postbank.bg.

Пощенска банка Future Skills Academy Обучение на служители Развитие на умения Дигитална трансформация
