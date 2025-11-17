Моника Белучи блесна със стил на среща с папа Лъв XIV (СНИМКИ)

П о време на специална аудиенция във Ватикана, на която папа Лъв XIV прие международни актьори, режисьори и сценаристи с цел да задълбочи диалога между Църквата и света на киното, една от най-известните филмови диви привлече особено внимание.

The grace of Italian 🇮🇹 actress Monica Bellucci, bowing slightly before Pope Leo XIV at the pontiff’s meeting with film stars ✨pic.twitter.com/KNghEtOBFV — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) November 17, 2025

За срещата в Апостолския дворец Моника Белучи избра безупречен черен костюм с класическа кройка, съчетаващ елегантност и строг протокол.

Под сакото тя носеше бяла риза с подчертани маншети – класически елемент, който допълнително подсилваше официалното излъчване. Стайлингът бе завършен с лачени токчета, черна клъч чанта и тъмни слънчеви очила, добавящи към актрисата доза мистериозна кинематографична елегантност.

Правата коса с бретон, минимален грим и семпли акценти перфектно допълниха минималистичния подход, който винаги изглежда луксозно.

Нейният избор доказва, че изтънчеността не се нуждае от ярки цветове или излишни украшения – понякога перфектно скроеният черен костюм е напълно достатъчен, за да остави най-силно впечатление.