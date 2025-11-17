Снежана Апостолова изпълнява функцията на кмет на Варна днес

З ам.-кметът Снежана Апостолова изпълнява функциите на кмет на Варна днес, 17 ноември, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Заповедта е издадена от Благомир Коцев. Тя е на основание Закона за местното самоуправление и местната администрация за платен годишен отпуск на кмета за днешната дата.

Благомир Коцев ще изпълнява функциите си на кмет на Варна от ареста

Копие от заповедта е изпратена до областния управител, председателя на Общинския съвет и до кметовете на районните администрации.

Отпускът на Благомир Коцев изтече докато е в ареста

Кметът на Варна Благомир Коцев бе задържан на 8 юли 2025 г. От тогава до 11 ноември функциите изпълняваше заместникът му Павел Попов. На 12 ноември той съобщи на пресконференция, че Благомир Коцев вече ще бъде кмет на Варна от ареста. Ден по-късно Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт в Софийски градски съд по делото срещу Коцев. Предстои насрочване на разпоредително заседание.