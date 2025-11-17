В Германия: Русия може да нападне НАТО догодина

Р усия може да атакува една от държавите в НАТО преди 2029 г. Някои експерти смятат, че изминалото лято може да е било последното мирно за ЕС.

Това заяви министърът на отбраната на Германия Борис Писториус в интервю за "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг".

По думите му в експертните среди продължава да се обсъжда прогнозата, че до 2029 г. Москва би могла да възстанови военния си потенциал до ниво, което да ѝ позволи да „атакува“ страна от НАТО.

"Русия може да атакува НАТО до 5 години"

Писториус подчерта, че сочените срокове постоянно се изместват към по-ранни години - вече се говори за 2028 г., а част от анализаторите дори смятат, че изминалото лято може да е било последното мирно. Министърът добави, че въпреки подобни оценки, НАТО разполага с достатъчно възпиращи инструменти – както конвенционални, така и ядрени.

„Разполагаме с въоръжени сили в бойна готовност, но да – необходимо е да ги оборудваме още по-добре“, посочи Писториус.

По-рано, на 7 ноември, германският генерал-лейтенант Александър Золфранк заяви, че Русия има капацитет за ограничена атака срещу територия на НАТО по всяко време – „дори още утре“.

Той обърна внимание и на значителната огнева мощ на руските Военновъздушни сили.

Русия ще е готова да нападне НАТО до края на десетилетието

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова коментира думите на Писториус, като заяви пред ТАСС, че „вече няма съмнение кой е агресорът“.

Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков пък каза, че Русия „може да предприеме мерки за гарантиране на сигурността си“. В същото време той подчерта, че Москва не търси конфронтация с държавите от НАТО.