Ретроградна седмица променя плановете - какво да НЕ правите

Т ази седмица Меркурий остава ретрограден, а Лилит може значително да повлияе на плановете ви. Въпреки това не всички астрологични аспекти ще попречат на идеите или очакванията ви за нови начинания.

Украинският астролог Катерина Соловьова подготви седмичен хороскоп и обясни какво ще ни донесат Лилит и ретроградният период, пише rbc.ua.

Общи съвети за седмицата

Меркурий е ретрограден от 9 до 29 ноември. Затова този период не е подходящ за важни преговори, подписване на нови договори, покупка на електроника или командировки.

От 15 до 24 ноември Меркурий и Слънцето образуват съвпад с изчислената точка, известна като Черната Луна (или Лилит). През тези дни трябва да бъдете особено внимателни и да избягвате агресия и негативност.

