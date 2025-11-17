България

Земетресение с магнитуд 3.5 разлюля района на Благоевград

Слаб трус е усетен в района, без данни за щети или пострадали

17 ноември 2025, 16:58
Земетресение с магнитуд 3.5 разлюля района на Благоевград
Източник: iStock photos/Getty images

З еметресение с магнитуд 3.5 по Рихтер беше регистрирано този следобед край Благоевград. Трусът е отчетен в 14:48 ч. на 17 ноември 2025 г., сочат данните на Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН.

Епицентърът се намира на 15 километра от Благоевград, на координати 41.93° северна ширина и 22.96° източна дължина, с дълбочина 13 км, което го поставя в групата на сравнително плитките земетресения, способни да бъдат усетени на по-голяма територия.

Източник: НИГГГ-БАН

По данни на Европейския сеизмологичен център, магнитудът на земетресението е бил 3,6 по скалата на Рихтер.

Източник: emsc-csem.org

По първоначална информация трусът е усетен слабо в част от населените места около Благоевград, но няма данни за щети или пострадали. Някои жители съобщават за леко разклащане на мебели и кратко вибриране на земята.

Специалисти напомнят, че регионът е сеизмично активен и подобни трусове не са необичайни. Сеизмолозите продължават да наблюдават зоната за евентуални вторични разклащания.

Източник: НИГГГ-БАН
Източник: НИГГГ    
Земетресение Благоевград Магнитуд 3.5 Рихтер Епицентър Плитко земетресение Без щети Сеизмична активност Сеизмолози Земен трус
