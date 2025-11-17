България

Денонощни патрули пазят Карлово след сигнали за забелязана мечка

МЗХ напомня на гражданите да не оставят храни на открити места

17 ноември 2025, 14:24
Румен Спецов е вписан като особен управител на "Лукойл Нефтохим Бургас"
Заплатите растат, но не за всички: Държавните доходи изпреварват частните през 2025 година
Мистерия във Варна: Автомобил изненадващо се озова в подлез

"Вие ли сте градските мутри за скобите": Пребитият служител на "Градска мобилност" разказва за ужаса

Системата „Бонус-малус” вече ще действа от февруари
Свалиха деца от сграда в София с пожарна
Пилотът, загинал в Хърватия, имал и българско гражданство

В Карлово са осигурени денонощни патрули заради забелязаната мечка, информира Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

След постъпилите сигнали за забелязана мечка ведомството е в постоянна координация с Държавното горско стопанство (ДГС) „Карлово“ и Регионална дирекция по горите – Пловдив.

Гумени куршуми за мечката, вилнееща в Карловско

От миналия петък екипи на ДГС „Карлово“ извършват постоянни обходи през деня и през нощта в района, в който е забелязано животното. Целта е предотвратяване на инциденти и гарантиране на спокойствието на гражданите. До момента не са регистрирани нови наблюдения на мечката.

МЗХ напомня на гражданите да не оставят на открити места храни, които могат да привлекат диви животни. През този сезон мечките активно търсят допълнителни хранителни източници в подготовка за зимния период, което увеличава риска от навлизане в населени места.

Ще ограмотяват живеещите в райони с мечки

В случай че мечката се появи отново, приоритет е нейното безопасно прогонване от населеното място. До момента животното не е нанесло щети. При евентуални доказани набези на територията на населено място и при невъзможност за овладяване на ситуацията, протоколът допуска контролиран отстрел като краен вариант, извършван единствено от упълномощени специалисти.

БТА припомня, че WWF България започна кампания в социалните мрежи, която да повиши осведомеността на хората как да реагират при среща с мечка в населено място и извън него. Нада Тошева, ръководител на програма „Защитени видове“ във WWF България, коментира, че една от основните причини мечките да слизат сред хората е липсата на достатъчно храна в гората.

Източник: БГНЕС    
