Официално: Антъни Джошуа ще се бие с Джейк Пол на 19 декември

Двубоят, който ще се проведе шест дни преди Коледа, е първи за 36-годишния Джошуа от 14 месеца насам

17 ноември 2025, 15:22
Официално: Антъни Джошуа ще се бие с Джейк Пол на 19 декември
Източник: Getty Images

Б итката между Антъни Джошуа и Джейк Пол е потвърдена. Привличащият вниманието двубой в тежка категория между Антъни Джошуа и Джейк Пол е насрочен за петък, 19 декември, в Kaseya Center в Маями и ще бъде излъчван на живо по Netflix.

По информация на Daily Mail Sport, наградният фонд на битката достига 140 милиона паунда, като сумата ще бъде разделена поравно между двукратния световен шампион в тежка категория и 28-годишния YouTuber, който има рекорд от 12 победи и една загуба — срещу Томи Фюри — откакто премина в професионалния бокс.

Двубоят, който ще се проведе шест дни преди Коледа, е първи за 36-годишния Джошуа от 14 месеца насам.

Първоначално Пол трябваше да се изправи срещу Джервонта „Танк“ Дейвис на същото място на 14 ноември, но събитието беше отменено след ареста на Дейвис. Световният шампион в лека категория беше обвинен в побой, утежнен побой, незаконно лишаване от свобода, отвличане и умишлено причиняване на емоционален стрес. Тези обвинения доведоха до отмяната на планирания демонстративен мач, което принуди YouTuber-а, превърнал се в боксьор, да търси нов опонент за пренасрочена дата през декември. А този опонент вече е потвърден — бившият световен шампион в тежка категория Антъни Джошуа.

Промоутърът на Matchroom Еди Хърн вече беше заявил, че Джошуа търси подготвителен двубой след загубата си от Даниел Дюбоа на „Уембли“.

Той каза, че Ей Джей е планирал да се изправи срещу съперник от топ 100 през ноември, но изключително изгодната оферта за мач с Пол го е убедила да даде приоритет на тези преговори.

Хърн очерта и дългосрочен план: Джошуа да проведе още една или две битки преди потенциалния сблъсък с Тайсън Фюри през 2026 г. — събитие, към което Турки Алалших публично показа интерес.

Джошуа вече се е съгласил с условията за двубой с Фюри, макар че остава неясно дали Фюри, който в момента твърди, че е в пенсия, е направил същото. Алалших намекна, че има напредък, когато се появи в предаването на DAZN по време на реванша между Крис Юбанк-младши и Конър Бен.

Хърн потвърди, че сблъсъкът между Джошуа и Пол ще бъде пълноправен професионален двубой в тежка категория по правилата на Куинсбери, а не демонстративна среща.

Също така беше потвърдено, че мачът ще се излъчи по Netflix, въпреки дългогодишния ексклузивен договор на Джошуа с DAZN.

Според информацията, DAZN е получила значително обезщетение, за да позволи на Джошуа да се състезава на конкурентна платформа.

Пресконференцията за двубоя между Пол и Ей Джей ще се проведе в Маями в петък следобед.

