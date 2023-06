Венера е в Лъв: Нещата са напът да станат горещи

В енера навлезе в Лъв на 5 юни и остава там до 8 октомври. Когато Венера е в Лъв, това носи страст и желание в живота ни.

Венера в Лъв е горда. Но, както знаем, понякога трябва да пожертваме егото си, за да получим това, което искаме в любовта. Помнете, че не трябва да се страхуваме да захвърлим миналите си чувства и да ги заменим с нови и по-подходящи.

Pisces ⁰⁰Venus in Leo will make you very emotional. In the best way. You will be drawn back to people from the past who you’ve wanted to reunite with and smooth things over with. https://t.co/MjXeZ7VQGb — Astro Poets (@poetastrologers) June 5, 2023

Но Венера в Лъв е известна и с това, че е щедра не само на време, но и на подаръци. Лъв управлява сърдечната чакра, така че е логично, че това разположение на Венера обича да развлича и да проявява безусловна грижа към тези, които обича. В края на краищата те обичат да изразяват емоциите си и да показват човека, когото обожават, с безброй селфита и постове в социалните мрежи, в които обявяват неугасващата си привързаност по най-драматичния начин.

Във финансово отношение всички ще искат да поемат големи рискове, така че това може да не е най-безопасният момент за инвестиране на пари. Не позволявайте на егото си да ви попречи да потърсите финансов съвет от някой, който има опит в играта на фондовия пазар. Те биха могли да ви помогнат значително.

Наблюдаваме Венера и Луната редом в небето

Важни дати, които да запомните:

8 юни: Венера е в квадрат с Възлите на съдбата, като ни подтиква да вземаме решения, когато става въпрос за любов, пари и взаимоотношения. И обратното, тя може да събуди вече съществуващи проблеми в отношенията, които се нуждаят от промяна. В зависимост от пътя, който ще изберем, за да поправим проблемите, изборът ни може да повлияе на бъдещето на тези романтични връзки. Що се отнася до парите, може да се появи изгодна инвестиция, за която да се колебаем. Вслушайте се в интуицията си, преди да правите планове. Потърсете финансов съвет от доверен приятел, професионалист или член на семейството.

11 юни, 22 август и 17 септември: Венера е в квадрат с Юпитер в Телец три пъти (поради ретроградната Венера). Когато Венера и Юпитер се свържат, това създава свръхмощна енергия, която ни подтиква да действаме мащабно. Емоциите са преувеличени и експанзивни.

🪐 Today Jupiter entered Taurus ♉️



Jupiter’s orbit around the sun takes about 12 years. It spends a year in each sign. And coming out of Aries, it will stay in Taurus until May 25, 2024.



Read your Jupiter in Taurus horoscope!https://t.co/riS8CjX2y9 — Astro Poets (@poetastrologers) May 16, 2023

19 юни: Венера навлиза в своята предсенчеста зона и по време на ретроградната Венера ще започнем история, която ще погълне сърцата и банковите ни сметки. Записвайте си в дневник как се чувствате и не забравяйте да следите какво се случва. Това ще ви е полезно след месец, когато ретроградната Венера започне напълно на 22 юли. В крайна сметка подготовката е всичко.

На 2 юли, 9 август и 30 септември: Венера и Уран в Телец споделят напрегната точка в тези дни, втората напрегната връзка се случва по време на ретроградната Венера, а последният планетарен квадрат ще се случи, докато Уран е ретрограден. Тази напрегната връзка между Венера и Уран ще бъде време за промяна, тъй като искаме да се отървем от ограниченията, които ни задържат, и да бъдем свободни. И обратното, това може да означава, че хората внезапно ще се впуснат в отношения, без да мислят за бъдещето.

Uranus (excitement) in Taurus gonna be deposited by Venus in Leo. Jupiter and Venus gonna square (excess pleasure)



Sun in Gemini bringing that out and about energy. Finger in every pie. oh yeaaaa — dr. jade — human design (@iJaadee) May 17, 2023

22 юли: Започва ретроградната Венера, с което започва период на оценка и самоанализ по отношение на любовта и парите. Следващите 44 дни ще бъдат посветени на повишаване на увереността и осъзнаването на нашите сърца. Решаваме коя енергия работи за нас и коя вече не.

The reason why Venus will be staying for such a long time in Leo is because she’ll be going retrograde in Leo from July 22nd to September 3rd. Like with any retrograde, this Venus retrograde will ask us to review and reflect on some of the themes we’ll be experiencing over the… — Jonathan Louis Dent (@jonathanldent) June 5, 2023

13 август: Слънцето и ретроградната Венера се изравняват, създавайки втората част на Звездната точка на Венера в Лъв. Венера действа в осемгодишен цикъл, което прави тази Звездна точка на Венера средната част от пътуването, започнало преди четири години. Цикълът приключва след още четири години. Спомнете си за лятото на 2019 г. за финансовата или романтичната история, която е започнала тогава. Тъй като Венера е ретроградна по време на този транзит, тя ни моли да се замислим за миналото и настоящето, за да планираме бъдещето. Как сте израснали? Какво искате да постигнете?

3 септември: Ретроградната Венера приключва, предлагайки ни въздишка на облекчение. Можем да извлечем поуките от миналото и да се ориентираме как да продължим напред с настоящите си познания.

2 октомври: Венера аспектира Възлите на съдбата, като внася важни връзки и инвестиции в живота ни. Хората, които срещаме, повишенията, които сме искали, предметите, които привличат вниманието ни, ще бъдат важна част от нашето бъдеще. Възможностите, които се появяват на пътя ни в този ден, са от нашата съдба и ще ни издигнат към постигане на мечтите ни.

7 октомври: Въпреки че ретроградната Венера е приключила, тя обикаля на същите градуси от момента, в който е започнала ретроградността. Постсенките, които започват на 3 септември, ще приключат на 7 октомври. Това означава, че ретроградността е напълно приключила и ще можем да се върнем към редовната си програма, след като сме научили много за себе си и за другите.