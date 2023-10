Вегетарианството може да е заложено в ДНК-то ни

С поред ново проучване отказването от месо може да не е само въпрос на воля, но и на гени, съобщи Си Ен Ен.

Проучването, публикувано в сряда в PLOS One, установи, че има четири гена, свързани с това доколко човек е способен да се придържа към вегетарианския начин на живот.

"В момента можем да кажем, че генетиката играе значителна роля във вегетарианството и че някои хора може да са генетично по-склонни към вегетарианска диета от други", казва водещият автор на изследването д-р Набил Ясеен, почетен професор по патология в Медицинското училище "Файнберг" към Северозападния университет.

В допълнение към религиозните и културните практики, здравословните, моралните и екологичните причини генетиката се нарежда сред факторите, които мотивират хората да намалят или премахнат консумацията на месо - но те не винаги са толкова успешни, казва Ясеен.

"Голяма част от самоопределящите се като вегетарианци всъщност съобщават, че не консумират месни продукти, когато отговарят на подробни въпросници", каза той. "Това предполага, че много хора, които биха искали да бъдат вегетарианци, не са в състояние да го направят, а нашите данни предполагат, че генетиката е поне част от причината".

Проучването не е успяло да определи кой би бил или не би бил генетично предразположен към вегетарианство, но изследователите се надяват, че бъдещата работа ще се занимае с този въпрос, каза Ясеен.

