В духа на Хелоуин: Ужасяващи находки на дълбоководен водолаз

И зследователите обичат да казват, че знаят по-малко за океана на Земята, отколкото за повърхността на Марс. Science Alert отбелязва, че едва 0,05% от нашите океани са изследвани.

Представете си, че откриваме извънземна планета, която гъмжи от живот, но сме изследвали само област с размера на австралийския остров Тасмания. Този аналог правят учените по отношение на данните, с които разполагаме за фауната в океаните.

Благодарение на кадрите, споделени от дълбоководен водолаз, може да се насладим на интересни създания, който се вписват отлично в духа на Хелоуин.

Роман Федорцов е дълбоководен водолаз. Той се изследва водите около пристанищния град Мурманск в Русия. Федорцов споделя изображения в социалните медии на дълбоководни същества, които се скитат в дълбините на морето.

Ето какво е открил Федорцов в плитките води на Баренцово море – периферно море на Северния ледовит океан.

Тези същества живеят в „зоната на здрача“ на океана – иначе известена като мезопелагиска зона.

Тя се простира от дълбочина от 200 до 1000 метра под повърхността.

