Мистериозен свят на чудеса: Какво представляват "перлените октоподи"

Д ъното на подводната планина "Дейвидсън", намираща се край бреговете на Калифорния, крие мистериозен свят на чудеса.

Именно там, хиляди „перлени“ октоподи се събират, за да се чифтосват, гнездят и да мътят яйцата си, преди да се излюпят.

Открит през 2018 г., домът на октоподите е най-зрелищното място за гнездене на морските обитатели, откривано някога, пише издание Science Alert.

Celebrating Galentine’s Day with some of our favorite deep-sea gals. 💕⁠

⁠

These octopuses (Muusoctopus robustus) were observed tucked into crevices in the lava seafloor on the edge of Davidson Seamount, each one carefully guarding the developing eggs underneath. #galentinesday pic.twitter.com/K2SOXxzmXT