Косатка бе изхвърлена на белгийския бряг на Северно море

К осатка почина, след като бе изхвърлена на белгийски плаж на Северно море в неделя, съобщи ДПА.

В сутрешните часове животното било забелязано да плува по посока Франция, уточни агенция Белга. Следобед то било изхвърлено на брега на курорта Де Пан и скоро след това починало.

Historical first confirmed sighting of an orca off Belgian coast https://t.co/ECRi8yAV6H