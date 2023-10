Знаете ли, че няма змии в Ирландия? Ето защо

Г оляма част от флората и фауната на Великобритания и Ирландия са се установили след последната ледникова епоха.

Когато ледниците се оттеглили преди около 10 000 години, животните и растенията успяват да се заселят отново от континентална Европа, с която Великобритания била свързана чрез сухопътен мост.

Are there any #snakes in #Ireland ? Why not? https://t.co/8J8xOeSuar