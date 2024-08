Уникално леговище на неандерталци разкрива любопитни факти за нашите предци

О ткриването на рядко срещано неандерталско скално убежище от периода преди появата на Хомо сапиенс в Западна Европа даде някои изненадващи нови сведения за това как са живели тези изчезнали хора, когато са били единствените хоминиди в района.

Обектът, разположен в испанските Пиренеи, съдържа множество животински кости и каменни инструменти, разкриващи необикновено ниво на гъвкавост и адаптивност за вид, който някога е бил смятан за скучен и невдъхновен.

Известен като Abric Pizarro, лагерът е едно от малкото неандерталски места, датирани от периода на четвъртия етап на морската изотопна система (MIS 4), продължил от преди около 100 000 до 65 000 години. Нашият собствен вид е достигнал Иберийския полуостров едва през MIS 3, като неандерталците са изчезнали за много кратко време след пристигането ни.

„Това е едно от най-интересните неща в този обект - да разполагаме с тази уникална информация за това кога неандерталците са били сами и са живели в сурови условия и как са процъфтявали преди появата на съвременните хора“, обяснява авторът на изследването д-р София Сампер Каро в изявление.

Според изследователите регионът на Пиренеите преди това е бил „смятан за неподходящ за стабилно и продължително присъствие на неандерталците през MIS 4 поради хилядолетни климатични промени, които биха се изразили в екстремно сухи условия с рязък спад на температурата“. Откритията в Абрик Писаро обаче рисуват съвсем различна картина, която показва, че изобретателността на неандерталците им е позволила да процъфтяват, преди да се появят съвременните хора.

Например, тъй като в повечето неандерталски находища MIS 3 се съдържат предимно кости на едри месоядни животни като коне и носорози, се е предполагало, че видът не е имал способността да ловува по-малки същества. Голяма част от фаунистичния ансамбъл, открит в Абрик Писаро, обаче принадлежи на дребни бозайници, което подсказва, че те са били способни да адаптират ловните си стратегии в зависимост от видовете плячка, налични в региона по това време.

