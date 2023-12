Поглед към древното минало: Реконструираха лицето на неандерталец след 50 000 години

Е кип от изследователи е реконструирал лицето на неандерталец, който е живял и починал преди около 50 000 години в съвременна Франция.

Илюстрирайки забележително съвременните човешки черти на древния старец, дигиталният портрет допринася за разбирането за приликите между неандерталците и Хомо сапиенс, затвърждавайки теорията, че първите човекоподобни не са били толкова примитивни, колкото смятаме.

Известен като Стареца от La Chapelle, въпросният неандерталец първоначално е бил открит през 1908 г. от братята Амади и Жан Буисони, докато изследвали пещерата Chapelle-aux-Saints в югозападна Франция. Последвалите анализи на скелета са разкрили, че мъжът е бил най-малко на 60 години по време на смъртта си. Според експертите той е бродил по Земята известно време между 56 000 и 47 000 години.

Интересното е, че останките на неандерталците са дали положителни проби за бруцелоза, инфекциозно заболяване, причинено от бактерии. Учените посочват, че наличието на подобни бактерии може да се дължи на консумацията на непастьоризирани млечни продукти. Според изследователите това може да представлява един от най-ранните документирани случаи на предаване на заболяване от животни на хора.

„Когато този неандерталски скелет беше открит през 1908 г., той допринесе за напредъка в изследванията на нашите предци“, посочват авторите на изследването д-р Франческо Галаси и д-р Елена Варото – съответно от университета в Лодз и университета “Флиндърс”.

С течение на времето неандерталският скелет продължава да представлява интерес са изследователите.

This Neanderthal, known as the Old Man from La Chapelle, survived for many years despite having lost most of his teeth. Some scientists think it suggests other Neanderthals helped care for him. #FossilFriday pic.twitter.com/gzA95ebCJP