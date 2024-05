Между човек и неандерталец: Дете пренаписа човешката история

П реди около 24 500 години тялото на 4-годишно дете е увито в саван, боядисан в охра, и е спуснато в погребална яма в долината Лапедо в централна Португалия. За разлика от всички живеещи днес деца обаче това необикновено дете притежавало уникална смесица от черти на съвременен човек и неандерталец, опровергавайки всичко, което си мислехме, че знаем за историята на нашия вид.

(Във видеото може да научите повече за: Нови факти за неандерталците и защо е важно да ги знаем)

Известен като детето от Лапедо, пълният скелет на детето е открит през 1998 г. Дотогава антрополозите са приемали, че съвременните хора са еволюирали в Източна Африка, преди да се разпространят в Евразия и да заменят по-архаичните хоминиди, които са живели там, включително неандерталците.

Това твърдение предполагаше, че ние и нашите древни роднини сме били напълно отделни видове, които не са могли да се кръстосват, и че нашата експанзия е довела до изчезването на по-примитивните ни братовчеди.

