"Умри, любов моя": Робърт Патинсън и Дженифър Лорънс за първи път заедно в нов филм

Д ве от най-големите звезди на Холивуд - Робърт Патинсън и Дженифър Лорънс, за първи път ще си партнират на големия екран, съобщава Дедлайн.

38-годишният Патинсън и 33-годишната Лорънс ще се снимат заедно в трилъра "Умри, любов моя" (Die, My Love) на режисьорката Лин Рамзи.

NEW! According to Production Weekly, Robert Pattinson is now a confirmed actor for ‘Die, my love’, directed by Lynne Ramsay! pic.twitter.com/1DckHtye3I