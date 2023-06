В прозрачна бяла рокля: Дженифър Лорънс закачлива на афтърпарти

Д женифър Лорънс изглеждаше невероятно, докато отиваше на афтърпартито на „No Hard Feelings“ след звездната премиера в Ню Йорк във вторник.

32-годишната актриса, която по-рано вечерта излезе на червения килим, се появи в прекрасна бяла рокля. Роклята ѝ беше с прозрачни детайли и показваше дългите ѝ тонизирани крака, докато тя отиваше на събитието в Harry's Table.

Актрисата, която играе Мади във филма, допълни визията си със златна чантичка и съчета цвета с токчетата си. Дженифър беше с блестящ грим и опушени очи, а лъскавите ѝ руси коси бяха изправени.

Звездата от "Игрите на глада", която в миналото е говорила за различията си с консервативното си семейство, доведе родителите си Карън и Гари Лорънс на премиерата на новата си пикантна секс комедия.

NO HARD FEELINGS is solid! Pretty funny! Leaves narrative strands on the table, but it's enjoyable while it happens. Jennifer Lawrence *is* a moviestar and it's so good to have one of those around. I leaned over to my friend and said "twink!" at least twice. pic.twitter.com/rIhynDiZtx