Златните рокли на Дженифър Лорънс и Майли Сайръс, които предизвикаха слухове за изневяра

П о време на епизод на "Watch What Happens Live With Andy Cohen" Дженифър Лорънс сложи край на слуховете, че тя и колегата ѝ от "Игрите на глада" Лиъм Хемсуърт някога са имали афера - заедно със спекулациите, че бившата му съпруга Майли Сайръс я е предизвикала с помощта на определена златна рокля.

Comparing the Jennifer Lawrence, Miley Cyrus gold dresses that sparked Liam Hemsworth cheating rumors https://t.co/BhzFN3lD67 pic.twitter.com/hTUi5fqHwV — Page Six (@PageSix) June 27, 2023

През януари феновете се изказаха в социалните мрежи, когато Сайръс - чиято връзка с Хемсуърт продължи повече от десетилетие - облече в музикалния си клип "Flowers" винтидж рокля от ламе на Yves Saint Laurent, която донякъде приличаше на позлатената рокля на Лорънс която тя носеше на премиерата на "Игрите на глада" през 2012 г.

"Просто предполагам, че това е съвпадение", каза Лорънс.

Макар че двете рокли имат много общи черти - особено цветът, изрязаните части и блясъкът - между двата дизайна има ключови разлики.

Докато стилът на Сайръс показва цялата ѝ коремна преса, то визията на Лорънс беше далеч по-консервативна в предната част - но оголи гърба ѝ, докато позираше на червения килим.

В TikTok от януари 30-годишната Сайръс беше обявена за "кралица на сенките" заради избора на златистата дреха за видеоклипа си "Flowers".

Мнозина побързаха да свържат роклята ѝ с тази на Лорънс, тъй като текстът на песента сякаш предлагаше поглед към проваления брак на Сайръс и Хемсуърт; двамата се венчаха през декември 2018 г., но се разделиха по-малко от година по-късно, а разводът им беше финализиран през януари 2020 г.

"Бяхме добри / Бяхме златни / Вид мечта, която не може да бъде продадена", пее Сайръс. "Бяхме прави / До момента, в който не бяхме / Построихме дом и гледахме как гори".

Нейната златна рокля не беше единственото облекло във "Flowers", което феновете внимателно изследваха за улики; някои също така заподозряхаа, че Сайръс е носила един от старите костюми на Хемсуърт в друга сцена, въпреки че в крайна сметка се потвърди, че тоалетът ѝ е нов дизайн на Saint Laurent.

Изпълнителката на хита "Wrecking Ball" отрече "Flowers" да е за връзката ѝ с Хемсуърт в неотдавнашно интервю за британския Vogue, като заяви: "Никога не ми е било нужно да бъда майстор в занаята да мамя публиката".

А след като Хемсуърт е продължил напред с модела Габриела Брукс, Сайръс се среща с Макс Морандо, а Лорънс е омъжена за Кук Маруни, може да се надяваме, че всички замесени страни вече са продължили напред.

