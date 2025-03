Кралски историк: Последните 5 години на Кейт Мидълтън и принц Уилям бяха „кошмар“

К ейт Мидълтън и принц Уилям са по-силни от всякога, пише New York Post.

От 2020 г. до 2025 г. двойката е изправена пред множество предизвикателства, които заплашват да разклатят основите на монархията.

През последните години се случиха редица трагедии, сред които смъртта на принц Филип и кралица Елизабет II, както и оттеглянето на принц Хари и Меган Маркъл от кралския живот.

Шокиращото им напускане - и последвалото преместване в САЩ - е последвано от поредица от злостни проекти с разкази, които нанасят допълнителна вреда на членовете на фирмата и водят до пълно отчуждаване.

Но вероятно 2024 г. е най-тежкото предизвикателство за настоящата монархия досега, тъй като и крал Чарлз III, и 43-годишната принцеса на Уелс бяха диагностицирани с рак.

„Съществува чувство на закрила и партньорство. Последните пет години бяха кошмар за тях във всяко едно отношение - а последната година е още по-кошмарна. Това или разрушава брака, или ги сближава“, казва пред People кралският историк Аманда Форман.

